Los yacimientos romanos de la provincia, entre las casi 12.000 piezas 'playmobil' del Belén de la Diputación de Segovia

La alcaldesa de Espirdo, María Cuesta, y el presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ante el Belén. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los yacimientos romanos de Confloenta, Santa Lucía en Aguilafuente, Paradinas y el Acueducto en su etapa de construcción son las grandes novedades del Belén de la Diputación de Segovia, que ha sido instalado con casi 12.000 piezas 'playmobil' en el patio de Columnas de la institución provincial.

El Belén incorpora 1.200 piezas nuevas, para recrear escenas romanas de la vida cotidiana de la época en lugares reales de la provincia, en los arqueólogos están actualmente obteniendo información científica de cómo era el territorio segoviano en la era de Roma.

El Belén reproduce de la forma más fiel posible las termas de la ciudad de Confloenta, en Sepúlveda; una villa romana similar a la de Santa Lucía en Aguilafuente y un foro pecuario "que es el origen de los mercados de ganado actuales, como el de Navafría", ha explicado la diseñadora, coordinadora de la instalación y propietaria de las piezas, la diputada nacional y alcaldesa de Espirdo, María Cuesta.

La alcaldesa ha agradecido a Diputación toda la información técnica, con planos, del yacimiento de Confloenta, que ha permitido recrear las termas "lo más parecido a como podían ser las reales".

Cuesta ha recordado que la instalación es "una labor de equipo, tanto de los voluntarios de Espirdo como de los técnicos y operarios des servicio de Arquitectura de la Diputación".

El motivo más espectacular por su tamaño y complejidad es la maqueta del Acueducto en su momento de construcción, que ha sido realizada en plástico, con impresión 3D por el monitor de deportes de la Diputación, en Espirdo, Diego Izquierdo, que ha dedicado varios meses al diseño inicial de la maqueta.

Como en años anteriores, se combinan las 3 civilizaciones contemporáneas al nacimiento de Jesús: Roma, Egipto y Judea, y se muestran escenas bíblicas clásicas del Belén como el Nacimiento, la Anunciación, la huida a Egipto.

En esta ocasión, a estas escenas se ha añadido una "que hasta ahora no había estado nunca, y es primordial en la historia de Jesús", ha relatado María Cuesta, y es "el sueño de José, tras el que el compañero de María también acepta la voluntad de Dios y sigue al lado de la Virgen; sin esta escena la historia hubiera sido muy diferente", ha sentenciado al alcaldesa de Espirdo.

El Belén de la Diputación ya está abierto a visitas del público, entidades y colegios.

Como novedad tecnológica, para conocer sus características antes de la visita física, se ha diseñado un cuadernillo informativo con un código QR que al escanear contacta con la web de la Diputación y permite desplegar un archivo con ese cuadernillo, en versión virtual.

La instalación se puede visitar hasta el 7 de enero. El horario de lunes a viernes es de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Sábados, domingos y festivos es de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. En la mañana del 19 de diciembre estará cerrado al público.