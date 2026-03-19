Zamora impulsa las 'Holy Cards' con un álbum de cromos para difundir su Semana Santa a nivel nacional e internacional

Promotores del proyecto de Holy Cards y representantes institucionales zamoranos, este jueves en la presentación - EUROPA PRESS

ZAMORA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta pro Semana Santa de Zamora, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la ciudad y Caja Rural de Zamora han presentado las 'Holy Cards', un álbum de cromos de la Semana Santa de Zamora que nace con el objetivo de dar relevancia local, nacional e internacional a la Pasión Local.

La iniciativa, han asegurado sus promotores, busca difundir la Semana Santa de Zamora entre todos los grupos de edad y consolidarla aún más como una de las más destacadas de España.

El álbum está compuesto por 486 cromos en los que tienen representación todas las cofradías zamoranas con sus emblemas y escudos, pasos, cofrades y lugares destacados. También varias cofradías y hermandades de la Zamora Rural.

Los sobres con los cromos y el propio álbum se podrán comprar en varios puntos de venta de Zamora y de otras provincias. Cada sobre tendrá siete cromos y un precio de un euro y el álbum sale a la venta por menos de 15 euros con cinco sobres dentro.

El lanzamiento está previsto para el próximo miércoles y los cromos incluirán un código QR con el que ampliar información sobre la Semana Santa.

El presidente de la Junta pro Semana Santa ha asegurado que este proyecto ayudará a que la Semana Santa "se viva todo el año*", mientras que el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, ha apostado por la vertiente más encarada a la difusión de las tradiciones y la concejala Sara de la Higuera ha apuntado que, con esta colección, "la Semana Santa se vivirá todo el año".

Por su parte, el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ha garantizado el apoyo de la entidad a iniciativas que contribuyan a ensalzar las tradiciones locales zamoranas.