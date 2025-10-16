Zamora inaugura 'Esperanza', la exposición que protagoniza la edición número XVIII de Las Edades del Hombre.

ZAMORA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zamora da por inaugurada 'Esperanza', la exposición que protagonizará la edición número XXVIII de Las Edades del Hombre y que puede visitarse desde este jueves en la iglesia de San Cipriano y, sobre todo, en la Catedral de Zamora, donde se alojan más de ochenta obras de arte sacro con representación de algunos de los más grandes artistas de la historia.

Pueden contemplarse, por primera vez en una edición de Las Edades, pinturas de Velázquez y Picasso. Goya, Zurbarán o Juan de Juni forman también parte del recorrido, compartiendo espacio con autores locales como Antonio Pedrero o Satur Vizán y con imágenes que forman parte del imaginario colectivo en la ciudad anfitriona, como el Cristo de las Injurias, que procesiona en la tarde del Miércoles Santo. La exposición estará abierta hasta el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección.

La muestra ha sido inaugurada este jueves por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado que Las Edades del Hombre "constituyen una de las principales manifestaciones artísticas de España y son el mejor ejemplo de la inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León".

Además, "se trata de un proyecto consolidado como modelo de desarrollo económico y social, basado en una gestión moderna, eficaz e imaginativa del patrimonio de la comunidad", ha añadido. En este sentido, el presidente de la Junta ha detallado que impulsa numerosas actividades generadoras de empleo y riqueza a partir de recursos propios y no deslocalizables, especialmente a través de la captación de un turismo de calidad vinculado al arte, la gastronomía y la naturaleza.

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre, bajo el título de 'Esperanza', se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León, y otros puntos de España y Portugal. Se divide en un preludio que se localiza en la iglesia de San Cipriano y tres 'Momentos' que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre 'Pasión', 'Resurrección' y 'Misión'.

El presidente de la Junta ha valorado el acierto de la elección de Zamora como sede de esta edición, "por su imponente legado histórico y monumental y por sus gentes, que integran fervor religioso, amor al arte, tradición arraigada y voluntad festiva". Además, ha destacado también la proyección de su Semana Santa, que servirá de colofón para la muestra cuando concluya el Domingo de Resurrección de 2026.

Asimismo, conscientes de la importancia de este acontecimiento cultural y de la gran repercusión que cada uno de estos ciclos expositivos posee para el municipio donde se celebra y para su entorno más cercano, el Ejecutivo autonómico "ha elaborado un plan de promoción destinado de forma exclusiva a este evento cultural, con el fin de potenciar su vertiente turística y conseguir una mayor rentabilidad económica, que va a convertir a Zamora y a Castilla y León en destino imprescindible de turismo religioso y cultural durante los próximos meses", ha señalado el presidente.

Por su parte, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Luis Argüello, ha defendido la unión de está exposición y la última presencia de Las Edades en Zamora, en el año 2001, y ha recordado la importancia de las exposiciones en el panorama turístico de la comunidad, con varios millones de visitantes registrados y más de cinco mil obras expuestas a lo largo de su historia. "En principio era algo que iba a tener cuatro ediciones en cuatro sedes y ahora vamos por un número que ya se acerca a la treintena", ha apuntado el arzobispo.