Zarandona remarca que Valladolid no quiere la disolución de la SVAV sino que haya "orden y tranquilidad" en las obras

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha remarcado que el Ayuntamiento no quiere la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), sino que haya "orden y tranquilidad" en las obras que se acometen en la ciudad, al tiempo que ha calificado de "conveniente" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya confirmado que acudirá el próximo 6 de octubre a la reunión del Consejo de Administración.

De esta forma se ha expresado el edil en declaraciones a los medios con motivo de la visita de los ministros Isabel Rodríguez, Óscar Puente y Ana Redondo, en las que ha asegurado que la reunión de octubre servirá para "poder confrontar y debatir con titular del ramo".

"Me parece muy bien que baje a tierra, que se ponga al frente de la Sociedad Alta Velocidad y que desde luego siga escuchando nuestros argumentos que no han cambiado", ha expresado, al tiempo que ha señalado que la ciudad quiere que las cosas se hagan "al tiempo que corresponda".

También se le ha preguntado por los once millones de la prórroga como aportación del Ayuntamiento para el ejercicio 2024, una cuestión sobre la que ha asegurado que "los juzgados están para dirimir los conflictos entre particulares o administraciones y los jueces serán los que quiten o den razones". "Nosotros estamos convencidos de que llevamos la razón", ha añadido.