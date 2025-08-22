Zarandona trasladará a ADIF las inquietudes vecinales de Pilarica respecto a las obras de la tercera vía ferroviaria

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, mantiene un encuentro con la Asociación de Vecinos de Pilarica para escuchar de primera mano las preocupaciones de los residentes - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Comparte la "preocupación" de los vecinos por este proyecto y pide "mayor transparencia" al Administrador de Infraestructuras

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, trasladará a ADIF las inquietudes vecinales de Pilarica y reclama "mayor transparencia y diálogo" en las obras de la tercera vía ferroviaria, un proyecto que "preocupa profundamente al barrio".

Precisamente, el edil ha mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos de Pilarica para escuchar de primera mano las preocupaciones de los residentes en relación con las obras de construcción de la tercera vía ferroviaria.

Durante la reunión, los representantes vecinales trasladaron su "profunda inquietud" por la falta de información y transparencia por parte de ADIF, entidad responsable del proyecto, así como por las afecciones ambientales y las vibraciones detectadas en viviendas y calles del barrio.

El concejal reconoció que el Ayuntamiento tampoco ha recibido la información necesaria para dar respuestas claras a la ciudadanía y ha calificó el proyecto como "equívoco" al subrayar que la concesión de permisos se ha realizado directamente desde instancias estatales, "sin un contacto fluido con la administración local".

"Compartimos la preocupación de los vecinos y entendemos su malestar. Desde el Ayuntamiento reclamamos a ADIF explicaciones claras, transparencia y diálogo. Valladolid no puede ser espectadora de unas decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos", ha señalado Zarandona.