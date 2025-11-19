La zona sur de León capital podrá experimentar mañana una bajada de presión en el suministro de agua

Archivo - Imagen de archivo de un grifo de agua. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La zona sur de la ciudad de León podría experimentar reducciones en la presión del suministro de agua potable en el periodo comprendido entre las 08.00 y las 20.00 horas de la jornada de mañana.

Esta afección al suministro se debe a las obras de construcción del paso inferior del enlace de La Granja con la LE-20, que afectará a la red de distribución de agua que abastece a la capital leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Aguas de León ha señalado que se mantendrá contacto permanente con la empresa adjudicataria de las obras y con las autoridades locales para coordinar los trabajos y minimizar al máximo el impacto sobre la población y, una vez finalizados estos trabajos programados, se procederá de inmediato a la estabilización de la presión en la red para restablecer el servicio normal lo antes posible.