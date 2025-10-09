El Zorrilla acogerá el Festival de Teatro de Cámara de CyL desde este sábado

El Festival de Teatro de Cámara de Castilla y León - FEDERACIÓN DE GRUPOS AFICIONADOS DE TEATRO DE CAST

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Cámara de Castilla y León, organizado por la Federación Regional de Grupos de Teatro, junto con el Teatro Zorrilla, se celebrará desde el 11 al 13 de octubre en la sala Experimental Fernando Urdiales.

El II Festival de Teatro de Cámara de Castilla y León pretende que los grupos de teatro aficionado de la Comunidad puedan realizar su labor de difusión del teatro, según ha indicado la federación en un comunicado a Europa Press.

El Festival de Teatro de Cámara "servirá de escaparate para la sociedad y para que se vean los planteamientos y los espectáculos más allá de los locales de ensayo, porque, además de terapéutico, el teatro es una forma de hacer grupo, de crecimiento personal y de expresión del alma", según fuentes de la organización.

Los grupos participantes serán los leonés de Tilin Telon Teatro, con ' Alfonso IX el rey ciudadano', el sábado; el grupo vallisoletano Diamante Producciones, con una representación de 'La casa de Bernarda Alba', el domingo, y el conjunto burgalés Segundo Acto, con la obra 'El vuelo de las palomas', el lunes. Todas las representaciones serán a las 19.30 horas, con un precio de 10 euros.

El II Festival de Teatro de Cámara en Valladolid se suma las seis ediciones que han tenido lugar en El Barco de Ávila, Bembibre (León), Sancti Spíritus (Salamanca), Cuéllar (Segovia), Almazán (Soria) y Fuentesaúco (Zamora)