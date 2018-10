Cancel·lats diversos trajectes entre Mallorca i Menorca a causa de la mala mar

Actualizado 27/1/2010 12:10:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les companyies navilieres Baleària i Iscomar han cancel·lat diversos trajectes que realitzen entre Mallorca i Menorca a causa de la mar dolenta que es registra a la zona nord de l'illa de Mallorca i a Menorca, on el port de Maó roman tancat des de les 19.45 hores d'ahir, mentre que algunes connexions entre el port de Ciutadella i Mallorca han quedat suspeses, segons ha informat Autoritat Portuària de les Balears.

Concretament, aquest matí ha estat cancel·lat el trajecte d'idea i volta entre Alcúdia i Ciutadella, amb hores previstes per a les 08.30 i a les 16.00 hores, segons han informat fonts de la companyia a Europa Press.

Per la seva banda, Iscomar va cancel·lar el trajecte que havia de fer el ferri que connecta Alcúdia amb Ciutadella i que estava previst que sortís de Mallorca a les 08.30 hores d'avui amb volta a les 11.30 hores. De moment es manté el trajecte de la tarda, previst a les 16.00 hores, tot i que és probable que s'endavant per evitar el temporal. Tot i això, la naviliera ha advertit que encara està per confirmar aquesta connexió, ja que és possible que també es cancel·li si les condicions meteorològiques empitjoren.

ALERTA GROGA

El centre territorial de les Balears de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha informat a Europa Press que es manté l'alerta groga per vent a les zones costaneres d'Eivissa, Formentera i l'est de Mallorca.

També està decretada l'alerta taronja per mar molt gruixuda, amb onades de més de quatre metres, a Menorca i al nord de Mallorca (en la Sierra de Tramuntana i el nord-est de l'illa). Aquesta alerta passarà a ser groga a les 15.00 hores i es mantindrà així fins a les 24.00 hores, quan serà retirada perquè "baixa el mar" i les onades es mantindran entre els dos metres i mig i els quatre.

Alhora, està decretada fins a les 12.00 hores d'avui l'alerta groga per ratxes de fins a 80 quilòmetres a les zones terrestres de Menorca i nord i nord-est de Mallorca.

Les mateixes fonts han indicat que totes les alertes seran retirades demà, quan s'espera que millorin les condicions meteorològiques.