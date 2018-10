El CJIB aprova dues resolucions del JEN sobre les ajudes a l'habitatge i la repressió xinesa en el Tibet

Actualizado 31/3/2008 17:27:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El Consell de la Joventut dels Illes Balears (CJIB) va aprovar en assemblea reunida dissabte passat dues resolucions a instàncies de Joves d'Esquerra Nacionalista (JEN) per reclamar més i millors ajudes que facilitin l'accés dels joves a un habitatge i, d'altra banda, condemnar la repressió del poble tibetà per part de les autoritats xineses.

Així ho va informar el JEN en un comunicat, en què va expressar les seves crítiques cap a les ajudes de 210 euros que proposa el Govern central ja que, segons la seva opinió, "incompleixen greument la igualtat de tots els ciutadans a l'accés a un habitatge", argumentant que "no es compleixen els conceptes d'equitat i d'igualtat".

Segons JEN, unes ajudes establertes amb un preu fix, l'"únic que fan" és augmentar les desigualtats entre les comunitats on el cost de l'accés a l'habitatge varia, agregant que a Balears, aquest cost suposa el 83 % del sou dels joves illencs. Un cost molt superior al de comunitats com Extremadura i Illes Canàries, on els joves han de destinar entre un 30 i un 40 % del seu sou a la compra d'un habitatge, respectivament.

Així, el JEN demana que els joves no paguin més d'un terç del seu sou -tal com estableixen els organismes internacionals, afirmen- i que des de l'Administració s'aporti la quantitat que garanteixi la "dignitat de la persona i la unitat de convivència".

Pel que fa a la segona resolució aprovada, el JEN denuncia la repressió del poble tibetà per part de les autoritats xineses, i critiquen l'"actitud passiva" que manté el Govern espanyol davant del conflicte. Per tant, i segons l'organització, el govern es converteix en "còmplice de la part 'agitadora' dels drets humans.

Des de l'organització, s'aferma que amb aquests fets, s'aconseguiran uns jocs olímpics "tacats per la repressió, les morts i la falta de llibertat d'un poble que fa del pacifisme l'autèntica eina de transformació social".

En el mateix text, JEN insta tant el Govern com el Govern espanyol a condemnar els fets i boicotejar els Jocs Olímpics de [Pequín], "si no es produeix un canvi d'actitud radical de la Xina contra el Tibet".