Controladors.- Finalitza avui el termini per al laude que ha de posar final al conflicte entre controladors i AENA

Aquest dilluns s'acaba el termini perquè Manuel Pimentel, l'àrbitre acordat per AENA i el sindicat USCA que agrupa al 97% dels 2.400 controladors de l'ens, posi fi al conflicte entre les dues parts amb l'emissió d'un laude sobre les matèries que no hagin estat acordades a la taula de negociació.

Pimentel, que ha comptat amb l'assessorament directe de dues persones, una assignada a proposta d'AENA i el Ministeri de Foment, i una altra elegida a iniciativa dels controladors, es troba ja redactant la seva decisió, de manera que les dues parts estan a l'espera de conèixer el corresponent laude, que és de compliment obligat, no recurrible i executable.

Durant tot aquest mes, l'àrbitre s'ha reunit amb els representants de les dues parts per separat, que l'han informat sobre els acords tancats en la negociació que han de ser respectats, i l'han lliurat ja tota la documentació necessària sobre els punts de confrontació.

Entre aquests últims figuren el repartiment de la massa salarial, la designació de llocs de responsabilitat i les condicions dels nous controladors. Tot i que la massa salarial s'ha fixat en 480 milions d'euros per al 2010 i entorn dels 460 milions d'euros per a anys successius, no hi ha acord en el repartiment.

AENA pretén distribuir el complement de 33.000 euros anuals com adaptació a la jornada vinculat a objectius de productivitat, com el nivell d'absentisme o el nombre de regulacions realitzades per dependència, davant de USCA que vol que sigui equitatiu a tot el col·lectiu.

Així, la companyia proposa abonar l'esmentat complement als controladors que estiguin en actiu, els acollits a la Llicència Especial Retribuïda (LER) --suspesa ara per tres anys-- abans de l'entrada en vigor de la nova normativa, a més d'aquells que desenvolupin funcions d'instrucció i supervisió.

La LER, segons el conveni en vigor, és una situació, prèvia a la jubilació, a la qual podien acollir-se els controladors que hagin complert els 55 anys i hagin prestat, com a mínim, trenta de servei, a partir dels 52 anys, que permetia que cobressin 170.000 euros com salari.

Amb la nova normativa, els controladors entre els 52 i els 57 anys que per causes psico-físiques hagin perdut la seva condició de controlador operatiu passaran a fer altres funcions. Complerts els 57 anys, si aquestes condicions persisteixen passaran a la reserva activa amb un salari de 50.000 euros.

ELS MAJORS ESCULLS

L'altre gran escull és la designació dels llocs de responsabilitat que, segons AENA, hauran de ser de lliure designació pel proveïdor, el mateix ens durant el període de transició o el proveïdor certificat en aquelles torres liberalitzades, mentre que USCA vol que prevalguin criteris com el de l'antiguitat.

Alhora, les dues parts tampoc s'han posat d'acord en el que es refereix a la contractació dels nous controladors. La companyia defensa que s'utilitzin qualsevol de les fórmules previstes a l'Estatut dels Treballadors.

L'últim conveni amb els controladors es va signar en 1999 i va acabar la seva vigència el 2004. El futur conveni col·lectiu haurà d'encaixar amb allò disposat en el Reial Decret aprovat el 5 de febrer del 2010, que va atorgar a AENA el control de la gestió laboral del col·lectiu.

El decret, que va entrar en vigor el 15 d'abril, va regular les condicions laborals dels controladors civils de trànsit aeri, establint una nova organització del treball --hores laborals i de descans-- i rebaixant el salari del col·lectiu fins a una mitjana de 200.000 euros a l'any, un 40% menys.