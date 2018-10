La crisi redueix les vendes del comerç minorista a Balears un 8,4% el 2009

Actualizado 27/1/2010 12:08:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les vendes del comerç minorita han registrat una caiguda del 8,4% en termes constants durant el 2009 a Balears, segons ha informat avui l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha precisat que les vendes sense incloure les estacions de servei es van reduir un 8,2 % l'any passat a les illes.

En el conjunt del país l'efecte de la crisi sobre les vendes en el sector minorista l'any passat ha estat més suau, amb una caiguda mitjana del 5,4 %. Pel que fa a l'ocupació a aquest sector, aquest s'ha reduït un 4,8% a Balears, semblant a la dada nacional, on va disminuir un 4 %.

El comerç minorista tanca així un altre any en negatiu en el conjunt del país, després que el 2008 les seves vendes també registressin un retrocés del 5,6% (l'ocupació no va tenir el 2008 cap variació). Eliminat l'efecte calendari, les vendes del comerç minorista van experimentar en 2009 una caiguda del 5,2% respecte a la mitjana del 2008.

Segons les dades de l'organisme estadístic, les vendes dels productes alimentaris es van reduir un 3,4% en 2009, i les dels no alimentaris han baixat un 5,1%. Entre aquests últims, la caiguda més gran de les vendes es va donar en el segment de l'equip de la llar, amb una taxa del -16,2%.

Totes les fórmules comercials han registrat l'any passat disminucions en les seves vendes, llevat de les grans cadenes, que no van experimentar variació.

En concret, les vendes de les empreses unilocalitzades i les petites cadenes es van reduir un 5,8% en 2009, mentre que les de les grans superfícies (locals amb una superfície més gran de 2.500 metres quadrats) es van apuntar una disminució del 4,3% en termes constants. Aquest retrocés ha estat més gran en el cas dels productes d'alimentació (-7,5%) que en els no alimentaris (-2,4%).

Les vendes del comerç minorista van disminuir l'any passat en totes les comunitats autònomes. Els majors descensos s'han produït a Balears (-8,4%) i Comunitat Valenciana (-8,2%), mentre que els menors van correspondre a Galícia (-1,9%), Extremadura (-2,3%) i Astúries (-2,4%).

L'OCUPACIÓ ES REDUEIX UN 4% EN 2009.

Pel seu costat, l'ocupació en el sector del comerç minorista, tant assalariat com no assalariat, ha registrat en 2009 una caiguda del 4%. Totes les maneres de distribució van retallar llocs de treball l'any passat, en especial en les grans superfícies (-8,3%), seguides de les petites cadenes (-6,2%), empreses [unilocalizadas] (-2,7%) i grans cadenes (-2,5%). A les estacions de servei l'ocupació ha baixat un 3,3% respecte al 2008.

Per comunitats autònomes, l'ocupació en el comerç minorista va presentar també un descens generalitzat, tant si s'inclou l'ocupació de les estacions de servei com si no es comptabilitza. Les majors disminucions de l'ocupació en el comerç minorista es van donar a les Canàries (-6,3%) i Múrcia (-5,4%), i les menors, a Castella i Lleó (-1,2%) i el País Basc (-1,7%).

DESEMBRE, LA MILLOR DADA DES DE MAIG DEL 2008.

Atenent només a les dades de desembre, les vendes del comerç minorista van mostrar una certa recuperació, amb un descens interanual del 0,5%, el seu menor caiguda des de maig del 2008, data en la qual les vendes del sector van entrar en negatiu, de manera que, sumant desembre, ja acumulen 20 mesos consecutius de descensos interanuals.

Per la seva banda, el desembre, l'ocupació en el sector minorista va experimentar una caiguda interanual del 3,4%, la dissetena consecutiva i la menor des de gener del 2009.