El Govern inverteix més d'1,3 milions d'euros en les obres d'ampliació de l'IES Llorenç Garcías i Font d'Artà

Actualizado 10/12/2008 18:14:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El president del Govern, Francesc Antich, i la consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés, van inaugurar avui les instal·lacions de l'Institut d'Educació Secundària (IES) Llorenç Garcías i Font d'Artà (Mallorca), que ha suposat una inversió per part de l'executiu balear d'un total de 1.372.800 euros.

Gràcies a aquesta intervenció, el centre educatiu disposa d'un edifici nou que permet als a prop de 700 alumnes i 80 professors de l'institut gaudir d'espais més amplis i d'unes dependències lliures de barreres arquitectòniques.

Alhora, també van acudir a la visita al centre educatiu el batle d'Artà, Rafel Gili; el director general de Planificació i Centres, Miquel Martorell; el director general de Formació Professional, Miquel Mestre; la directora general de Política Lingüística, Margalida Tous; i el gerent de l'Institut Balear de Serveis Educatius i Culturals (Ibisec), Francisco Fernández-Terrés, entre d'altres autoritats.

La reforma i ampliació de l'institut ha consistit en la construcció d'un edifici nou que consta de planta baixa i pis i que es connecta amb l'immoble principal mitjançant porxos de nova creació. En total, la superfície de l'institut ha crescut en 1.219 metres quadrats.

Les obres han permès que el centre compti amb deu aules noves, sis de les quals s'han destinat als estudis de Batxillerat i altres dos, a aules-taller per als cicles de Formació Professional. Les dues restants s'han habilitat com a espai per a audiovisuals i com aula-taller de plàstica.

Així, Antich va emmarcar aquestes obres en la voluntat del Govern en general i la Conselleria d'Educació i Cultura en particular de dotar a la Comunitat d'una xarxa d'equipaments educatius moderna i adaptada a les necessitats dels escolars. En aquest context, va esmentar el Pla d'Infraestructures Educatives que impulsa la Conselleria, que per als anys 2008 i 2009 preveu una inversió de 120 milions d'euros en la construcció de 22 nous centres i en la reforma i ampliació d'altres 38.

Així, Antich va destacar que les ampliacions realitzades en les àrees destinades a Formació Professional estan relacionades amb l'impuls que el Govern vol donar a aquests estudis, amb el doble objectiu d'afavorir un "model alternatiu de creixement econòmic, basat en el coneixement; i de reduir les taxes d'abandonament escolar de la comunitat".

OFERTA FORMATIVA

L'IES Llorenç Garcías i Font ofereix estudis de primer i segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologies ), cicles formatius de grau mitjà (d'Administració i Gestió i d'Activitats Físic-Esportives) i el cicle de grau superior d'Administració i Finances.

A més, imparteix el Programa de Qualificació Professional Inicial d'Ofimàtica i cursos d'Educació Secundària per a Persones Adultes (Espa), així com la preparació per a la proves d'accés als cicles formatius de grau superior i de preparació d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Alhora, és l'únic institut de Mallorca que imparteix el programa de currículum integrat d'ensenyament en anglès en ESO per introduir les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, en el marc del conveni entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i el British Council.

ORÍGENS DE L'INSTITUT

Els orígens de l'Institut Llorenç Garcías i Font es remunten a l'any 1969, quan es va crear a Artà l'antic Col·legi Lliure Adoptat, després reconvertit, el 1975, en el Col·legi Municipal Homologat. A finals del 1977, van entrar en funcionament les noves instal·lacions del qual seria el nucli originari de l'edifici de l'actual Institut.

En el curs 1980-1981, el centre es va convertir en Institut de Batxillerat i va adoptar el nom oficial de l'il·lustre botànic, l'apotecari Llorenç Garcías i Font. Durant el curs 1990-1991, l'Institut es va avançar en l'aplicació de la Reforma Educativa, tal com ho van fer alguns centres públics de les Balears, i alhora es produïa la fusió amb la Secció de Formació Professional.