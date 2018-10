Medi Ambient invertirà més de dos milions d'euros per portar aigua de sa Costanera i sa Marineta fins a sa Pobla

Actualizado 27/1/2010 18:00:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, ha anunciat avui que el seu departament farà una inversió de més de dos milions d'euros, amb l'objectiu de portar aigua de qualitat per als ciutadans de sa Pobla procedent de les fonts de sa Costanera i de sa Marineta, així com de les dessaladores.

En concret, s'instal·larà una canonada de ferro de quatre quilòmetres de longitud i un diàmetre de 35 centímetres. Aquesta canalització sortirà des de les artèries de la Conselleria de Medi Ambient situades a la carretera de Muro a Llubí i fins als dipòsits municipals de sa Pobla. La canonada tindrà una capacitat per traslladar uns 8.000 metres cúbics anuals d'aigua, quan el consum actual de sa Pobla no supera els 3.600 metres cúbics a l'any. Aquestes obres podrien començar en els pròxims mesos, una vegada fet tot el procés administratiu d'adjudicació, i es desenvoluparan per un camí municipal.

Així, Grimalt i l'alcalde de sa Pobla, Joan Comas, van signar avui el conveni pel qual la població comprarà aigua a la Conselleria de Medi Ambient procedent de la xarxa general del Govern i que neix a les fonts de sa Marineta i sa Costanera.

El conveni té una durada de 40 anys i l'Ajuntament de sa Pobla es compromet a comprar 40.000 metres cúbics anuals d'aigua a la Conselleria de Medi Ambient. Alhora, la Conselleria es farà amb la titularitat del Consorci d'Aigües de sa Pobla.

Finalment, Grimalt ha destacat que aquest conveni suposarà la reducció dels nitrats que aniran a la depuradora, evitant així, de manera important, la contaminació dels voltants del parc natural de s'Albufera. A més, s'aconseguirà disminuir la sobre explotació dels aqüífers de la zona i amb el temps recuperar un part de la qualitat de la seva aigua.