La Mesa de Transport Aeri es reuneix per abordar la cogestió i les propostes per crear el comitè de rutes

La Mesa del Transport Aeri es reunirà avui, a partir de les 12.00 hores, a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori per abordar diferents qüestions com el model de cogestió aeroportuari proposat pel Govern central o les diferents propostes existents per a la creació del futur comitè de rutes.

Alhora, analitzaran altres assumptes com les connexions aèries que tenen les illes en la temporada d'hivern i les previsions que existeixen amb vista a l'estiu que ve.

El ministre de Foment, José Blanco, es va referir, el passat 20 d'octubre, que l'executiu central crearia aquest comitè de rutes aèries amb l'objectiu d'impulsar la consolidació i la creació de connexions i, consegüentment, de "desestacionalitzar el turisme" mitjançant l'augment de vols en la temporada d'hivern.

Pel que fa a la cogestió, dissabte passat la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega, ha assegurat que no té "cap dubte" que l'aeroport de Son Sant Joan (Mallorca) entrarà en la primera fase de la cogestió aeroportuària ja que, segons ha destacat, "tot sembla indicar que compleix les condicions" requerides pel Ministeri de Foment.

Sobre aquesta matèria, el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, ha defensat la necessitat que el calendari "s'acceleri".