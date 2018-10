El PSIB demana a UM que no "eternitzi" la seva decisió de cessar a Nadal i li dóna un termini de "dies o setmanes"

Actualizado 27/1/2010 14:57:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSIB al Parlament, Antoni Diéguez, va reclamar avui al nou president d'UM, Josep Melià, que no "eternitzi" la decisió de cessar al portaveu i regidor d'aquest partit a l'Ajuntament de Palma, Miquel Nadal, en compliment del codi ètic i li va donar per això un termini de "dies o setmanes, però no mesos".

En una roda de premsa, Diéguez ha considerat que els 'uemites' han endarrerit la decisió de cessar a Nadal, a causa de a la situació "traumàtica" que han travessat en els últims mesos, després de la dimissió de l'expresident d'aquest partit, Miquel Ángel Flaquer, després que el jutge del cas Maquillatge li retirés el passaport i li impedís abandonar el territori nacional, per la seva suposada implicació en aquest cas de corrupció.

En aquest sentit, ha indicat que entén que UM necessita el seu temps per "recompondre" els seus òrgans directius i, una vegada fet això, aplicar el codi ètic a Nadal, si bé ha insistit que tot i que el PSIB "accepta perfectament" que no se li ha de "marcar un calendari", el cessament del portaveu 'uemita' "no pot ser una cosa en la qual ens estiguem enredant molt temps, perquè aquestes qüestions tapen la tasca del Govern municipal".

"El fet més probable és que UM compleixi el codi ètic, tal com va fer amb l'exparlamentari Bartomeu Vicens, al qual va apartar del grup" després que un jutge li decretés presó sota fiança de 100.000 euros, "i tal com ha passat amb Miquel Ángel Flaquer, qui va dimitir després de decretar-se contra ell mesures cautelars".

Diéguez ha considerat que si UM no ha cessat a Nadal abans, malgrat que el jutge del cas Maquillatge també li va retirar el passaport i li va impedir abandonar el territori nacional, és perquè aquest partit no ha travessat la "millor de les situacions perquè els òrgans directius poguessin prendre decisions" en aquesta matèria.

Tot i això, el portaveu socialista ha remarcat que les declaracions de Melià després de ser nomenat president d'UM, en les que ha assenyalat que vol "recuperar la credibilitat" del seu partit, fan pensar que "no cap dubta que va a fer tot el possible per complir el pacte i el codi ètic, tot i que no és una qüestió de 24, 48 o 72 hores, sinó que s'ha de prendre el temps que precisi i sigui lògic".