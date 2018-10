Sa Pobla encendrà el foc de Sant Antoni a Gràcia en la 18 edició de la cita que es portarà a terme dissabte que ve

Actualizado 27/1/2010 16:41:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Xeremiers, balls i cants mallorquins donaran compte de la cultura popular de Mallorca a la XVIII edició Sa Pobla a Gràcia, on una de les cites més destacades de l'esdeveniment, que organitza l'Ajuntament de Barcelona i l'associació cultural Albopàs, serà la celebració de la revetla dissabte que ve, dia 30 de gener, a les places del Diamant, de la Virreina, del Nord i als principals carrers de Gràcia.

Alhora, un altre punt d'interès d'aquesta nova convocatòria estarà a la seu de l'associació a la Ciutat Comtal, que acollirà l'exposició 'Artistes amics', la mostra produïda per la revista Sa Plaça.

Així ho va donar avui a conèixer el director general de Cultura, Pere Joan Martorell, acompanyat pel director de l'esdeveniment, Toni Torrens, durant la presentació del programa d'activitats que conformen el cartell d'aquesta nova edició de la cita que, any rere any, aconsegueix reunir milers de persones i que els veïns de Gràcia ja han assumit com una "festa pròpia".

La Conselleria d'Educació i Cultura dóna suport a aquesta iniciativa que actua de plataforma de promoció i de projecció exterior de la cultura popular i musical que es fa a les Illes i contribueix a reforçar els vincles a Catalunya, a través de la música, del ball, de la glossa, de les titelles, dels dimonis i caparrots i de l'art.

Alhora, coincidint amb la celebració de la nova edició de Sa Pobla a Gràcia, la Direcció General de Cultura del Govern balear desplaçarà fins al districte de la Ciutat Comtal l'exposició produïda per la revista mallorquina Sa Plaça 'Artistes amics'.

El projecte, al que participen 27 artistes de Mallorca, neix amb l'objectiu d'afavorir una lectura comparada entre el llenguatge madur d'un creador de trajectòria consagrada i el que utilitza un creador novell que comença a introduir la seva obra dins del món de les arts plàstiques.

Així, a través de la visió de les obres, es posen en relleu els elements que marquen una continuïtat o una ruptura respecte a l'ús de tècniques i materials; evidència els vincles o els canvis que s'han produït en la manera d'afrontar el procés creatiu; i per advertir la relació o la disparitat de resultats en la producció final.

Així, Joves autors, pintors i escultors consolidats d'Inca, sa Pobla, Lloseta, Alcúdia, Pollença, Muro, Sineu, Pòrtol, Alaró, Selva, Santa Margalida, Petra, Santa Maria, sa Cabaneta i Palma participaran en aquest projecte que impulsa la revista d'àmbit comarcal Sa Plaça.

Finalment, el muntatge, que es podrà visitar al centre Artesà Tradicionarius (CAT) i a la sala d'exposicions del Districte de Gràcia, s'inaugurarà demà i es podrà visitar fins al pròxim dia 9 de febrer.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

La inauguració d'aquest muntatge marcarà el començament del calendari d'activitats programades, que tindran continuïtat el mateix dia amb una degustació de productes mallorquins; un 'Cafè per la llengua', organitzat per l'OCB i dirigit pel president de la institució, Jaume Mateu, i una glossada amb representants de Catalunya i València que presentarà Felip Munar.

Així, divendres que ve, 29 de gener, està previst un passi del DVD des 'Castell a sa Pobla', seguit per un concert a càrrec dels Germans Martorell i el grup de Sardenya, Cuncordia a Launeddas. El CAT també serà escenari de la presentació del disc Albeniara, de la formació que rep el mateix nom i que tancarà la jornada amb una actuació musical i una ballada popular.

Com és habitual, el punt àlgid de les celebracions arribarà dissabte, dia 30 de gener, quan es portarà a terme el muntatge de foguerons a una desena de places i carrers de Gràcia i folk als mercats del XXIII Festival Tradicionàrius.

A la nit, tindrà lloc l'encesa dels foguerons i el començament de la revetla, amb música, balls i cants mallorquins de la mà dels grups Carumbau i Abeniara, i la participació de 'colles de xeremiers'.