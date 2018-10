Successos.- Sis persones ferides després de descarrilar un vagó del tren de Manacor

Actualizado 31/3/2008 13:04:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

Sis persones que viatjaven en el tren que fa el recorregut Inca-Manacor han quedat ferides aquest matí tres descarrilar un vagó del comboy per causes que encara no se saben, segons van confirmar a Europa Press fonts de la Policia Local de Manacor.

El tren es dirigia cap a Manacor quan accidentalment un vagó va descarrilar, deixant a sis persones ferides. Els fets es van produir a les 9.50 hores i ara mateix agents de Policia Local i personal de SFM estan actuant.

Al lloc de l'accident també s'han desplaçat diverses ambulàncies del 061 que presten ara mateix auxili als ferits.