La 37 Trobada Empresarial al Pirineu amplía su programa para analizar el contexto económico global

Archivo - El psiconeuroinmunólogo y divulgador científico Xevi Verdaguer. - TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU - Archivo

LLEIDA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 37 Trobada Empresarial al Pirineu ha ampliado su programa al psiconeuroinmunólogo y divulgador científico Xevi Verdaguer, que se une a las participaciones ya confirmadas como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el exprimer ministro italiano Matteo Renzi, en una edición que tiene el objetivo de analizar el crecimiento empresarial en el contexto económico y geopolítico actual.

El evento celebra su próxima edición los días 11 y 12 de junio en La Seu d'Urgell (Lleida), bajo el lema 'El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem', y las inscripciones estarán abierta desde el próximo lunes, explica la organización este viernes en un comunicado.

En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, los cambios en las cadenas de suministro, la revolución tecnológica o la reconfiguración de los bloques económicos, la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, ha defendido que el encuentro "quiere abrir un espacio de reflexión colectiva".

También están programadas ponencias del jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot; el exvicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y el ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, así como diferentes empresarios de compañías catalanas y andorranas y de proyectos emergentes.

Otra de las novedades de esta edición es que la Trobada ampliará los espacios antes y después de las ponencias, con el objetivo de "ofrecer más oportunidades para que los asistentes puedan conversar, compartir experiencias y establecer conexiones en un ambiente distendido".