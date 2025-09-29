El 80% de andorranos asegura tener un buen estado de salud, según una encuesta

Más del 90% valoran la figura del médico referente

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

El 80% de la población de Andorra asegura tener un buen estado de salud, según la Encuesta Nacional de Salud 2024 presentada este lunes en rueda de prensa por la ministra de Sanidad, Helena Mas.

Ha explicado que este trabajo permite tener "una fotografía" del estado de la población y de sus hábitos, a la vez que permite diseñar políticas y acciones ajustadas a las necesidades de la población, informa el Govern en un comunicado.

SALUD EMOCIONAL

Tres de cada 10 encuestados afirman haber tenido malestar emocional en las dos semanas anteriores a la encuesta.

Los hombres tienen mejor salud emocional (77,7%) que las mujeres (64,8%), especialmente en la franja de edad joven intermedia (de los 25 a los 34 años).

SERVICIOS SANITARIOS

Sobre los servicios sanitarios, el 91,4% de mujeres y el 94,1% de hombres recomendaría su medico referente a otras personas, y el 97,5% de mujeres y el 94,5% de hombres asegura que, si tiene un problema nuevo, visita la atención primaria antes que otro sitio.

Mas ha destacado que los datos de la encuesta demuestran que el sistema de la vía preferente, en cuanto a los médicos referentes, sale "reforzado y está plenamente implementado", y que ahora toca poner el foco en la promoción de los centros de atención primaria.

En el caso de los servicios sanitarios, la gran mayoría de las personas encuestadas que en los últimos 12 meses han necesitado una atención sanitaria se la han podido permitir económicamente.

En este sentido, la ministra ha destacado que el Govern ha ido incrementado las prestaciones que incluye la cartera de servicios de la Caja Andorrana de la Seguridad Social, justamente para garantizar que "todo el mundo pueda acceder a dichas prestaciones".

HÁBITOS

La encuesta dedica una parte de sus preguntas a las prácticas preventivas y los hábitos relacionados con la salud, como el consumo de tabaco y alcohol, y la práctica diaria de actividad física.

Se detecta una disminución de los fumadores hombres desde la primera Encuesta Nacional de Salud del 1991, cuando eran el 52% de encuestados: ahora son el 30%.

También aumentan los porcentajes de práctica de actividad física moderada-intensa en el tiempo libre respecto a 2011, tanto de las mujeres (43,2% frente a 30,9%) como de los hombres (56,1% frente a 36,6%).

El Govern constata que uno de los indicadores a mejorar es la obesidad y el sobrepeso: un 39,6% de hombres y un 26,4% de mujeres tienen sobrepeso, y el 13% de hombres y mujeres, obesidad, porcentajes que han aumentado desde 2011.

En cuanto a consumo de alcohol, los datos reflejan una disminución de las personas abstemias respecto a 2011 (mujeres: 34% frente 52%; hombres: 20% frente a 30%).

Helena Mas ha asegurado que el consumo de alcohol "preocupa" y que se trabaja con los centros educativos, el Plan nacional contra las drogodependencias y todos los actores implicados para reducir las cifras.