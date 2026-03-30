Acuerdo entre Andorra y la UE para evitar controles sistemáticos en las fronteras

Imma Tor, Xavier Espot y Landry Riba en la rueda de prensa de este lunes sobre el Entry Exit System - SFGA / CESTEVE

Las dos partes han rubricado el pacto para aplicar el sistema 'entry/exit'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

Andorra y la UE han rubricado el acuerdo sobre varios aspectos relativos a la gestión de las fronteras que evita que la aplicación del sistema 'entry/exit' se traduzca en controles sistemáticos en las fronteras.

Según informa el Gobierno en un comunicado, los ciudadanos andorranos y los nacionales de los estados miembros de la UE no estarán sujetos al registro del Entry/Exit System (EES) y también quedaran exentos de dichos procedimientos los nacionales de estados terceros con permiso de residencia en Andorra.

El jefe de Gobierno del Principado, Xavier Espot, ha destacado que el acuerdo es fruto de factores tan importantes como "la credibilidad internacional" que Andorra ha ido ganando en los últimos años, así como gracias a las buenas relaciones con la UE fruto de la negociación del acuerdo de asociación.

El acuerdo establece, además, mecanismos de evaluación y controles de seguridad previos para los nacionales de países terceros que quieran acceder a un permiso de residencia del Principado.

Concretamente, Andorra ofrecerá una autorización temporal mientras Francia o España evalúan a los candidatos, y en caso de detectar una amenaza, pedirán que le sea denegado el permiso de residencia.

Si la evaluación es favorable, se les concederá un permiso de residencia que les dará derecho a desplazarse por todo el área Schengen par estadas cortas sin ningún visado ni ETIAS (Sistema europeo de información y autorización de viajes) y sin tener que completar el registro EES.

Espot ha destacado que el cambio supone una "mejora" en el derecho de circulación actual que únicamente se aplica en Francia y España.

PROCESO

Desde 2024, Andorra y la UE han mantenido negociaciones para conseguir este acuerdo específico para adaptar la aplicación del EES a la realidad de las fronteras andorranas y evitar así el registro de las personas que entran o salen del país.

De hecho, la normativa pactada también recoge que en el caso de los turistas nacionales de países terceros, para no tener que registrarse, su estancia en Andorra computará dentro de los plazos de estada en Schengen.

En paralelo, una vez las negociaciones estuvieron "muy avanzadas" con la Comisión Europea, Andorra inició las conversaciones con España y Francia para concretar los aspectos operativos a las respectivas fronteras.