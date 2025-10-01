Andorra acoge el Open Living Lab Days que atrae 350 expertos de 44 países diferentes

La edición de este año permite convertir el país en un caso de estudio vivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

Andorra acoge este miércoles y jueves el Open Living Lab Days 2025, un evento anual dedicado a la innovación organizado por la Red Europea de Laboratorios Vivos (ENoLL por sus siglas en inglés) y Andorra Recerca + Innovació (AR+I) en el cual participan 350 expertos de 44 países diferentes.

Bajo el lema 'Living Labs for Regenerative Futures: Connecting Local and Global Innovation Ecosystems', la edición de este año es especialmente significativa porque convierte el país en un caso de estudio vivo y participado para la innovación regenerativa, informa AR+I en un comunicado.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, y vicepresidenta de AR+I, Conxita Marsol, ha inaugurado el acto y ha indicado que el certamen es "el escenario perfecto" para presentar aquello que se convertirá en el Plan Estratégico para la Innovación y la Diversificación 2025-2035 de Andorra.

Marsol ha destacado que el plan tiene como objetivo dar apoyo a "la transformación del país en tres áreas prioritarias": la tecnología, la salud, el deporte y la sostenibilidad, que bajo su punto de vista están directamente relacionadas con el espíritu de ENoLL.

Igualmente, la ministra ha concluido que dicha edición del evento consolida la posición de Andorra como "un centro dinámico" para la experimentación, la colaboración y la innovación, donde las fuerzas locales y globales se unen para dar forma a las soluciones regenerativas para el futuro.

SOLUCIONES "ÚTILES" CON LA INNOVACIÓN

Por su parte, la gerente de AR+I, Marta Domènech, ha explicado que desde la innovación se intenta experimentar con soluciones que sean "útiles" y que puedan responder a las necesidades locales.

Domènech ha citado algunos ejemplos de éxito de AR+I, como la plataforma ARGOS, que surgió de un reto que impulsaron y a través de la colaboración con una empresa emprendedora del país que ha desarrollado una solución que gestionará Protección Civil y que prevé riesgos naturales a corto plazo.

LABORATORIO A ESCALA PAÍS

El comunicado de AR+I destaca que es la primera edición que se celebra en el país, gracias a la integración hace tres años de AR+I en ENoLL, convirtiéndose en el único miembro de la red internacional que tiene un laboratorio vivo a escala país.

La directora de ENoLL, Martina de Sole, ha explicado que llevar el evento a Andorra es "un hito" porque da sentido a la idea de un país entero como laboratorio vivo, donde todo el país se convierte en un espacio abierto donde nuevas ideas se pueden co-crear, probar y escalar.

Según de Sole, la medida pequeña de Andorra sumado a "su agilidad y su compromiso con la sostenibilidad" hacen posible experimentar rápidamente e involucrar toda la sociedad.

El Open Living Lab Days reúne a agentes del cambio, creadores, emprendedores y académicos llegados de todo el mundo para desarrollar nuevas ideas, encontrarse con otros miembros de la red y establecer colaboraciones.