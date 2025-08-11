Andorra activa una prealerta por riesgo de incendio "muy alto"

Un termómetro marca 33 grados este lunes al mediodía en Andorra la Vella - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

El aviso por temperaturas altas en el centro y sur del país se alarga hasta el martes

El departamento de Protección Civil de Andorra ha activado este lunes una prealerta por riesgo de incendio "muy alto" en base a la información del boletín de riesgo de incendios publicado por los bomberos.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el boletín sitúa el riesgo de incendio en el nivel 2 en el fondo de valle de la zona central y sur del país hasta los 1.500 metros de altitud.

En el resto del país y hasta los 2.000 metros de altitud el riesgo de incendio es "alto", es decir, de nivel 1, y por encima de los 2.000 metros, el riesgo es de nivel 0 o "bajo o moderado".

Ante esta situación, Protección Civil ha activado una serie de procedimientos preventivos de acuerdo con la campaña de prevención de incendios forestales como la suspensión de la posibilidad de encender fuego, el lanzamiento de cohetes pirotécnicos y las restricciones de uso del fuego en las zonas de barbacoa.

Según la nota de prensa, el riesgo de incendio ha aumentado porque el país continúa bajo el efecto de una masa de aire muy seca y se acumulan días con temperaturas "muy altas" por la época del año, acompañadas de humedades muy bajas con escasa o nula precipitación.

PREALERTA POR TEMPERATURAS HASTA EL MARTES

Por otro lado, y por segundo día consecutivo, este lunes se mantiene activa la prealerta por altas temperaturas en el centro y sur del país y se prolongará hasta el martes, según ha informado el Servicio Meteorológico nacional.

Concretamente, se prevé que las temperaturas propias de la ola de calor persistan hasta el martes en el centro y sur del país, mientras que en el norte se mantendrá el aviso por una racha cálida.

Las temperaturas previstas para mañana martes podrían refrescar ligeramente el ambiente, pero se mantendrán valores de racha cálida en el centro y el sur del territorio, mientras que en el norte finalizaría el aviso por calor.

La posibilidad de tempestades más extensas durante el miércoles favorecería un ligero descenso de las temperaturas y podría finalizar el episodio cálido en centro y sur del país.

Las temperaturas máximas previstas hasta el martes serán de 36ºC en la Borda Vidal, 35ºC en el Roc de Sant Pere o 32ºC en Les Salinas, y las mínimas se mantendrán por encima de los 18ºC en el valle central y de los 13ºC en las parroquias altas.