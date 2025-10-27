Andorra activa un programa de ayudas para facilitar el acceso a la primera vivienda de propiedad

El Gobierno pagará los intereses y avalará los 7 primeros años de hipoteca

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha presentado este lunes un nuevo programa de ayudas para facilitar el acceso a la primera vivienda de propiedad para residencia habitual y permanente.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el ejecutivo avalará el 100% del préstamo durante los primeros 7 años, período en el que también se hará cargo del pago de todos los intereses.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha destacado que se trata de un programa "ambicioso" en el que hace meses que se trabaja y que quiere favorecer la adquisición de una vivienda a los residentes del país, ya que casi un 70% viven de alquiler.

Será una hipoteca a un tipo de interés equivalente al Euríbor +0% durante los primeros 7 años, a cargo del Gobierno, y al Euríbor +0,5% durante el resto del préstamo, con unos plazos de amortización de entre 20 y 50 años, sin que el beneficiario supere los 80 años al terminar el préstamo.

El comunicado también señala que el beneficiario no deberá hacer una aportación inicial o entrada para disfrutar del programa, que permite adquirir una vivienda de un importe máximo de 600.000 euros.

Mientras que los bancos ofrecerán condiciones preferentes en los intereses de las hipotecas, los honorarios notariales del préstamo adherido al programa se reducirán a la mitad de las tarifas ordinarias.

REQUISITOS

Los beneficiarios deberán acreditar una residencia mínima de 7 años en el país --si la solicitud es para varias personas, solo será necesario que uno cumpla el requisito--, no tener vivienda en propiedad y disponer de un patrimonio inferior al 30% del precio de su vivienda.

El banco donde se solicite la hipoteca tendrá que hacer un análisis de solvencia que, si es favorable, se derivará al Institut Nacional de l'Habitatge que emitirá su informe y será una vez superadas estas fases que se procederá a la escritura notarial del préstamo entre el comprador, el banco y el Gobierno.

El programa de acceso a la primera vivienda prevé que la cuota mensual sea equivalente a una tercera parte de los ingresos del beneficiario y según el ministro de Finanzas, Ramon Lladós, el esfuerzo económico de la parte compradora se destinará "íntegramente" a amortizar capital.

El objetivo es que una vez finalizado el acompañamiento del Gobierno, la cuota de capital más intereses siga siendo cercana al 33% de los ingresos, una vez amortizado en los primeros 7 años entre un 25% y un 30% del capital del préstamo.

Para evitar la especulación inmobiliaria, la adhesión al programa conlleva varias limitaciones a la venta de la vivienda, de hecho, una de las condiciones de entrada para poder escriturarlo es la prohibición de venta durante los primeros 7 años.