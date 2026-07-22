Andorra aprueba el reglamento para activar el cupo especial de contratación en origen

El secretario de Estado de Interior, Joan León. - SFGA / JAVILADOT

Se ofrecerán 450 permisos temporales con una duración máxima de 9 meses

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros de Andorra ha aprobado, a propuesta de la titular de Justicia e Interior, Ester Molné, el reglamento de cupo especial de autorizaciones temporales de inmigración en el sector hotelero en el marco del programa de contratación en origen.

Con dicha medida, el Gobierno refuerza las necesidades de personal del sector hotelero y permitirá dar respuesta a la demanda creciente de mano de obra derivada de la desestacionalización y el dinamismo del sector turístico del Principado, informa el ejecutivo en un comunicado.

Concretamente, se ha aprobado un cupo de 450 permisos temporales por una duración máxima de 9 meses, del 1 de diciembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

La participación en este primer programa, que debe servir como prueba piloto, y, en consecuencia, la obtención de una autorización temporal de residencia, es posible solo para personas nacionales de un estado que no sea miembro de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo.

De la misma forma, el reglamento se dirige tanto a personas recién llegadas como a personas que ya han trabajado anteriormente en Andorra, siempre que hayan transcurrido tres meses desde el vencimiento de la anterior autorización temporal para poder solicitarla y se encuentren en su país de origen.

Dicho reglamento está abierto a todas las empresas del sector de la hostelería y la restauración con código de actividad económica principal o secundaria 55 o 56, y que responden a necesidades de temporada, independientemente de los diferenciales de personal contratado que puedan tener.

Además, se mantienen los mismos requisitos y condiciones de formación y experiencia requeridos para acceder a las autorizaciones temporales.

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS

El programa implica la obligación del empresario de asumir, como mínimo, el 50% del coste del desplazamiento del trabajador hasta el Principado, y de poner a disposición de este, un alojamiento adecuado a sus necesidades.

Igualmente, el trabajador debe acreditar de forma fehaciente el retorno efectivo al país de origen para obtener una nueva autorización de inmigración temporal para contratación en origen.

El reglamento entrará en vigor el próximo 27 de julio y las solicitudes se podrán presentar telemáticamente desde su entrada en vigor hasta el 31 de marzo de 2027.