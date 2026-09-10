Andorra avala dos nuevos reglamentos para reforzar la igualdad y la representación laboral

La ministra Conxita Marsol durante la reunión del CES. - CESTEVE - CES

Los textos han recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social (CES) ha celebrado este jueves la primera reunión del nuevo curso de trabajo y ha emitido un dictamen favorable a dos proyectos reglamentarios impulsados por el Gobierno para reforzar la igualdad y la representación laboral, informa el ejecutivo en un comunicado.

En primer lugar, se ha dado luz verde al reglamento de registro y elección de delegados de los asalariados y comités de empresa, que desarrolla las modificaciones incorporadas recientemente en el Código de Relaciones Laborales y que busca incentivar una mayor representación de los trabajadores dentro de las empresas y fomentar la negociación de convenios colectivos.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, que ha presidido la reunión del CES, ha destacado que actualmente trabajadores de dos empresas quieren instar un procedimiento de designación de representantes de los asalariados, hecho que según ella evidencia el interés creciente por esta vía de concertación.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, ha presentado el reglamento del distintivo de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, una iniciativa para reconocer a las empresas que acrediten su compromiso con la igualdad efectiva en el ámbito laboral.

El distintivo permitirá identificar y poner en valor a las empresas que desplieguen buenas prácticas en ámbitos como la igualdad de oportunidades, la promoción profesional, la conciliación o la prevención de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

MERCADO LABORAL

Durante la reunión también se han abordado la situación del mercado laboral y las necesidades de contratación de determinados sectores económicos, pero Marsol ha recordado la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas de los empresarios y el objetivo del Gobierno de contener el ritmo de crecimiento del país.

Finalmente, la ministra ha señalado que sectores como el comercio han pedido disponer de más flexibilidad a la hora de cubrir sus necesidades laborales, especialmente para favorecer la fidelización de los trabajadores.