Andorra y Catalunya activan el comité de pilotaje del proyecto POCTEFA Tramvalira

Una imagen de la fachada del edificio administrativo del Gobierno de Andorra. - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

La reunión se ha celebrado de forma telemática y se ha definido el calendario de trabajo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra y la Generalitat de Catalunya han mantenido este viernes la primera reunión de pilotaje del proyecto del programa europeo de cooperación transfronteriza Interreg POCTEFA España-Francia-Andorra 2021-2027 llamado Tramvalira.

La reunión se ha producido de forma telemática y fruto que el pasado julio se confirmara la aprobación del proyecto europeo presentado de forma conjunta entre Andorra y Catalunya para impulsar los estudios de viabilidad de conexión entre la Seu d'Urgell (Lleida) y Sant Julià de Lòria con tranvía, informa el Gobierno en un comunicado.

El encuentro, de carácter técnico e institucional, ha permitido constituir formalmente el comité de pilotaje del proyecto y establecer el marco de gobernanza y coordinación entre las dos administraciones.

Durante la sesión se ha definido el calendario de trabajo, las fases de ejecución del estudio y los mecanismos de seguimiento y validación de los diferentes compromisos técnicos.

Como ya se explicó durante la presentación del proyecto, el Tramvalira analizará la viabilidad técnica, económica, jurídica y medioambiental de una conexión con tranvía transfronteriza que enlace el futuro tranvía que está impulsando el Gobierno en el interior del país con la Seu d'Urgell.

La voluntad es que el nuevo medio de transporte pueda mejorar la conectividad entre ambos territorios y ofrecer una alternativa de movilidad sostenible y eficiente.

Además, se valorarán diferentes alternativas de trazado y de integración urbana, teniendo en cuenta criterios de eficiencia operativa, impacto ambiental, compatibilidad con la planificación vigente y la calidad paisajística.

SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO

El proyecto Tramvalira recibe una subvención total de 329.841,56 euros financiada con fondos europeos y esto supone el 45,12% del coste global del proyecto.

Como Andorra no puede recibir financiación de forma directa de este tipo de programas --cosa que cambiará si se consigue el acuerdo de asociación con la UE--, el Gobierno aporta al proyecto los estudios que ya se están haciendo a escala nacional para la viabilidad del tranvía y será la Generalitat quien reciba la financiación.