Andorra cierra octubre con la mejor una ocupación hotelera desde 2018, con un 50,13%

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

Andorra tuvo una ocupación hotelera del 50,13% durante el mes de octubre, el mejor registro obtenido desde 2018, ha informado la patronal Unió Hotelera (UH) este martes.

La ocupación de octubre está 4,72 puntos por encima del 45,41% conseguido el mismo mes de 2024, y además 6 de los 10 meses del año han registrado las mejores cifras desde 2018.

La patronal hace una valoración "muy positiva" de los registros, que bajo su punto de vista confirman la solidez de la demanda turística, la atracción de Andorra como destino de verano, de invierno y, ahora, también de otoño.

Durante octubre ha destacado la afluencia que ha llevado al país el evento ciclista Andorra Cyling Masters, además de la contribución de otras actividades, como el Contradans de Ordino, la Pitavola de Arinsal, la Dynafit Andorra Trail, el Festival de Órgano, el Festival de guitarra y la Massana Fogons.

La patronal también valora que en los 12 últimos meses el número de visitantes que pernoctan en el país ha aumentado un 5,9%, lo que confirma la "sólida tendencia" en un contexto en que el número global de visitantes ha bajado un 2,3%.

UN DESTINO "DE REFERENCIA"

Para la UH, los datos confirman que el país se consolida como un destino turístico "de referencia" y destaca por la diversidad de sus atractivos, la calidad de los eventos que acoge, el nivel de su oferta hotelera y los valores singulares de la montaña.

Añade que el avance de la entrada en vigor del sistema de control de fronteras 'entry/exit' por parte de España ha sido recibido con "gran preocupación" del sector, por las dudas para asegurar la capacidad de los establecimientos de reclutar personal suficiente para la temporada de invierno.