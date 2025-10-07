Andorra condecora al excopríncipe episcopal Joan-Enric Vives con la Creu dels Set Braços

Momento en que Vives recibe la condecoración de la Creu dels Set Braços - SFGA - CESTEVE

Espot y Ensenyat destacan su contribución "ejemplar, leal y desinteresada" al país

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra y el Consell General (Parlamento) han otorgado este martes la Creu dels Set Braços, la distinción de rango más alto del Principado, al excopríncipe episcopal Joan-Enric Vives y Sicília, según ha informado el ejecutivo en un comunicado.

La ceremonia se ha celebrado en el claustro de los Espejos de la Basílica Santuario de Meritxell, con la presencia de destacadas autoridades del país, como el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y el síndic general (presidente del Parlamento), Carles Ensenyat.

Espot y Ensenyat han coincidido en señalar la contribución "ejemplar, leal y desinteresada" de Vives al país, así como a sus valores y a sus instituciones, después de 22 años (2003-2025) como copríncipe episcopal.

Espot, por su parte, ha destacado que Vives ha sido durante dos décadas una figura clave, garantizado el equilibro institucional, el respeto al autogobierno y la soberanía popular y también ha valorado su "compromiso sincero" con la neutralidad institucional.

Ha subrayado su vocación de servicio a los más vulnerables y su compromiso con la justicia social, la solidaridad y la dignidad de todas las personas que viven en Andorra.

Por su parte, el síndic ha subrayado el compromiso del obispo emérito con la continuidad de una institución "que se ha demostrado vital" para Andorra a lo largo de los últimos siglos y ha recordado que su ministerio como copríncipe ha coincidido con episodios decisivos de la historia reciente del país como la consolidación de la Constitución.

Igualmente, ha remarcado que la condecoración con la Creu dels Set Braços es testigo y a la vez recordatorio de lo que Andorra ha sido y quiere continuar siendo: "Un pueblo pequeño en medida pero inmenso en historia, legado y dignidad".

TRAYECTORIA

Joan-Enric Vives se incorporó como obispo coadyutor, junto al obispo-copríncipe Joan Martí Alanis el 25 de junio de 2001, cargo que ejerció hasta que le nombraron copríncipe el 12 de mayo de 2003.

Posteriormente, el Vaticano nombró como obispo coadyutor a Josep-Lluís Serrano Pentinat el 12 de julio de 2024, y el 31 de mayo de 2025 tomó el testigo de Joan-Enric Vives como obispo de Urgell y Copríncipe de Andorra.