Andorra define el trazado del tranvía y quiere cerrar el proyecto con los comuns en 2026

El Gobierno de Andorra ha presentado este jueves a los comuns (ayuntamientos) el trazado del futuro tranvía ligero que se impulsa entre Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany para que, como muy tarde a finales de febrero de 2026, los entes locales puedan manifestar su opinión al respecto.

En un comunicado, el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, ha explicado que buscan consensuar el proyecto con los comuns para que durante la actual legislatura se pueda impulsar el plan sectorial, que es un "compromiso político".

A la vez ha destacado que nunca habían llegado tan lejos como para plasmar encima de unos planos un posible trayecto del tranvía y, bajo su punto de vista, ahora toca ser "valientes" para terminar de definirlo de forma consensuada y conjunta.

La presentación ha sido uno de los principales temas que se han tratado en la reunión de la Taula Nacional de Mobilitat que se ha celebrado este jueves, en la que han participado representantes del Gobierno andorrano, el director de la policía y el cónsul mayor (alcalde) o menor (vicealcalde) de cada parroquia (municipio).

CARRILES BICI

Además, la Taula de Mobilitat también ha consensuado que el futuro plan sectorial incluya el trazado de los carriles bici segregados que unen las tres parroquias, incluyendo a la vez varios parkings que permitan la intermodalidad con el transporte segregado.

Finalmente, la reunión ha servido para aprobar el impulso de una prueba piloto que establecerá dos 'turbo rotondas' donde el carril derecho será para continuar en la misma dirección y no se permitirá el giro a la izquierda.

La prueba se llevará a cabo en las rotonda del KM0 y de Prada Casadet, que centralizan choques y accidentes de forma habitual y, según Forné, la medida permitirá un tráfico "más fluido, más seguro y evitará accidentes".