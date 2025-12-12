Andorra y España refuerzan la cooperación en políticas de vivienda

Lucas y Puy durante su encuentro. - GOVERN D'ANDORRA

Los secretarios de Estado de la materia, Jordi Puy y David Lucas, se reúnen en Madrid

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra, Jordi Puy, se ha reunido este viernes en Madrid con el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno, David Lucas, para reforzar la cooperación en política de vivienda.

Según ha informado el Gobierno de Andorra en un comunicado, Puy y Lucas han analizado conjuntamente los retos y oportunidades en materia de vivienda y el encuentro ha permitido intercambiar experiencias además de establecer líneas de colaboración orientadas a mejorar el acceso a la vivienda y fomentar el alquiler asequible.

Puy ha señalado que garantizar el acceso a la vivienda es un "reto compartido" que requiere cooperación e innovación por lo que la colaboración con España permite aprender de sus experiencias y aportar la visión andorrana para avanzar hacia soluciones más eficaces.

Durante la reunión se han abordado cuestiones "clave" como las políticas para incentivar la construcción de vivienda de alquiler por parte de propietarios privados, así como las fórmulas de colaboración público-privada.

También se ha analizado el impacto de la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas y se ha profundizado en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con especial atención a las ayudas para comprar vivienda en municipios en riesgo demográfico y los mecanismos que podrían ser adaptables a la realidad andorrana.

La delegación andorrana ha compartido las experiencias recientes en materia de vivienda, como la creación de un parque público de alquiler asequible, la ley de cesión obligatoria de pisos vacíos, el programa de acompañamiento a la primera compra y los modelos de financiación de las políticas de vivienda.

Ambas partes han coincidido en la importancia de mantener un diálogo técnico permanente e intercambiar información por lo que se explorará la creación de un grupo de trabajo y se establecerá un calendario de seguimiento para dar continuidad a las iniciativas planteadas.