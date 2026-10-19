Andorra firma el acuerdo de asociación con la UE y abre la fase de ratificación

Espot junto al resto de dirigentes de la UE y San Marino después de la firma del acuerdo. - SFGA / CESTEVE

Espot afirma que se cierra una "negociación histórica" y se abre una oportunidad para las futuras generaciones

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha firmado este lunes en Bruselas el acuerdo de asociación con la Unión Europea, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Económica Internacional y Telecomunicaciones de San Marino, Luca Beccari, y el comisario europeo Maros Sefcovic.

La firma representa el cierre formal de la negociación del acuerdo, culminando más de diez años de trabajo, consensos y compromiso institucional y abre la fase de ratificación, informa el ejecutivo en un comunicado.

Espot ha afirmado que este lunes se cierra una "negociación histórica" y se abre una nueva oportunidad para las futuras generaciones de andorranos.

Igualmente, ha señalado que se inicia una nueva relación política, con más participación en el mercado interior, más responsabilidades y una nueva oportunidad para demostrar que los pequeños países pueden ser "socios europeos fiables, constructivos y comprometidos".

Por su parte, Sefcovic ha expuesto que hoy no solo se cierra un texto jurídico, sino que también se envía un mensaje político: en un contexto de incertidumbre política y de fragmentación creciente, "nuestra respuesta no es el aislamiento, sino la cooperación".

De la misma forma ha destacado que el acuerdo reforzará la resiliencia colectiva, aportará más estabilidad, previsibilidad y oportunidades ya que no se trata solo de un acuerdo para el presente, sino de "una inversión para las décadas que vienen".

Beccari también se ha felicitado por haber culminado el acercamiento a Europa con la firma de este acuerdo negociado desde 2015 conjuntamente con Andorra, con quien comparte la realidad de un pequeño país dentro del continente.

PASOS A PARTIR DE AHORA

Una vez firmado el acuerdo, ahora deberá obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y posteriormente el Gobierno convocará un referéndum consultivo el resultado del cual será considerado políticamente vinculante.

Solo si el resultado es favorable, el texto será sometido al Consell General (Parlamento), donde requerirá el apoyo de una mayoría cualificada de dos terceras partes de los consellers generals.

El calendario de dicho proceso, según Espot, se definirá teniendo en cuenta los procedimientos de las instituciones europeas y las elecciones generales andorranas, previstas para la primavera de 2027.

Espot ha agradecido el trabajo hecho durante tantos años por los responsables políticos, los equipos técnicos, los expertos, los negociadores, los juristas y los profesionales de la Administración y los agentes económicos y sociales, y ha calificado el resultado obtenido como un "éxito colectivo" que trasciende a gobiernos y personas.