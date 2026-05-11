Andorra hizo 28 intervenciones urgentes por presuntos abusos sexuales a menores en 2025

Cervós, Marín y Mas durante la rueda de prensa de este lunes - GOBIERNO DE ANDORRA

El departamento de Infancia y Adolescencia abrió 36 expedientes por activación del PAI

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

El departamento de Infancia y Adolescencia del ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de Andorra hizo 28 intervenciones urgentes por presuntos abusos sexuales a menores de edad en 2025.

La cifra la ha dado a conocer este lunes la ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, la secretaria de Estado, Ester Cervós, y la directora del departamento, Laura Mas, en una rueda de prensa para presentar el balance de actividad del año pasado.

Los 28 expedientes suponen una cifra superior a los 19 que se abrieron por el mismo concepto en 2024, y a ellos deben sumarse, también, 8 por presunto episodio de maltrato físico agudo (5 en 2024), de forma que en total se abrieron 36 expedientes por activación del Protocolo de Actuación Inmediata (PAI).

Mas ha señalado que la tendencia positiva en el número de expedientes se debe al hecho que cada vez la ciudadanía y los profesionales están "más formados", lo que permite detectar las situaciones y actuar.

51 CASOS ERAN NUEVOS

Según se ha explicado, en total, el departamento atendió 314 niños y adolescentes, un 8,2% menos que el año anterior, de los cuales 51 eran casos nuevos y 79 corresponden a expedientes que se cerraron al detectar que el menor no se encontraba en una situación de riesgo grave o desamparo.

Para la ministra, los datos muestran que las acciones de prevención dan sus frutos y los servicios dan respuesta a las necesidades existentes, y que los protocolos de prevención permiten avanzarse y detectar situaciones de riesgo grave en edades tempranas para poder reconducirlas y evitar "que se alarguen en el tiempo".

De los 314 niños atendidos, el 41% se encontraban en situaciones de negligencia en los cuidados y atención por parte de sus progenitores o tutores y el 16% eran adolescentes con conductas de riesgo.

ACOGIDA

En relación con el Servicio Especializado de Acogida Familiar, atendió un total de 36 niños y adolescentes (4 de los que se acogieron en 2025) y 31 familias durante el año.

Por su parte, el Centro Residencial de Acción Educativa la Gavernera acogió 41 niños y adolescentes, 20 de los cuales eran menores de entre 0 y 12 años mientras que 21 tenían entre 12 y 18 años.

Las responsables del departamento también han informado que el año pasado se realizó una adopción.