Andorra inaugura el curso escolar reflexionando sobre el papel educativo de familias y escuela

El ministro de Educación, Ladislau Baró, durante su intervención. - SFGA/ JAVILADOT

El acto institucional, presidido por el ministro Ladislau Baró, reúne a 800 docentes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha inaugurado este lunes el curso escolar 2026-2027 con un acto institucional celebrado en el Centro de Congresos de Andorra la Vella que ha servido para reflexionar sobre el papel educativo de familias y escuela, y que ha reunido a 800 docentes.

En su intervención, el ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, ha destacado que la educación afronta nuevos desafíos derivados de las transformaciones sociales y tecnológicas y ha puesto en valor el papel compartido de las familias y de los centros educativos en el acompañamiento de los niños y jóvenes.

En este sentido, ha señalado que una relación basada en la confianza, el diálogo y los objetivos compartidos contribuye a favorecer el éxito educativo, el bienestar emocional y el desarrollo integral de los alumnos.

El acto de inicio de curso ha contado con la conferencia de la pedagoga, maestra y escritora Eva Bosch titulada 'Familia y escuela. Cómo tejer complicidades que eduquen y ayuden a crecer'.

Durante su intervención, la ponente ha reflexionado sobre la responsabilidad compartida de las familias y de los centros educativos en el acompañamiento de los niños y jóvenes, y ha remarcado el valor de los vínculos de confianza para favorecer el crecimiento personal y académico.

Bach ha expuesto los principales valores que deben guiar dicha relación y ha compartido diez claves para reforzar el entendimiento entre familias y escuela.

También ha incidido en aspectos como el respeto mutuo, la empatía, el diálogo, la asertividad y la comunicación efectiva, aportando herramientas prácticas para potenciar la relación entre los diferentes agentes educativos.