Andorra prevé que la ampliación del hospital Nostra Senyora de Meritxell cueste 65,4 millones

La ministra de Salud, Helena Mas, en la rueda de prensa de este martes - SFGA / CESTEVE

El Gobierno activa un crédito extraordinario de 4,8 millones para redactar el proyecto

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha anunciado este martes la decisión de impulsar la ampliación del hospital Nostra Senyora de Meritxell, un proyecto que estima que costará 65,4 millones de euros.

Según ha explicado la ministra de Salud, Helena Mas, la ampliación es una "actuación imprescindible" para garantizar que el sistema continúe dando respuesta con calidad, seguridad y eficiencia a las necesidades de la ciudadanía, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Mas ha afirmado que se está planificando el hospital "para las próximas décadas" y que el trabajo se lleva a cabo pensando tanto en los pacientes como en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

Para poder iniciar la definición y redacción del proyecto --una fase imprescindible antes de licitar y ejecutar las obras--, el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley de crédito extraordinario para el ejercicio 2026 por un importe de 4,8 millones de euros, que deberá aprobarse en el Consell General (Parlamento).

En cuanto al proyecto de ampliación, el Ejecutivo detalla que de los 65,4 millones que se prevé que cueste el proyecto, 43,7 millones corresponden a obra nueva, 21,2 a la reforma estructural del edificio existente y 0,5 millones a otras reformas y ajustes funcionales.

La intención del Gobierno es combinar la construcción de un nuevo edificio anexo con la reforma de espacios del hospital actual y la conexión física y funcional entre ambos inmuebles.

La nueva infraestructura deberá permitir incrementar la capacidad asistencial, reorganizar los servicios y garantizar circuitos más eficientes para los pacientes, los profesionales, los visitantes y la logística hospitalaria.

MEJORAS CONCRETAS

El plan funcional prevé la ampliación del servicio de Urgencias con nuevos boxes y unos 700 metros cuadrados adicionales, la incorporación de dos nuevos quirófanos y un quirófano obstétrico con tres salas de partos, así como la ampliación de la UCI y espacios destinados a acompañantes.

También contempla nuevos espacios para oncología, hospital de día y las consultas externas, además de la reordenación y ampliación de los servicios de diagnóstico, laboratorio clínico y rehabilitación.

Finalmente, se adaptarán otros servicios asistenciales como la farmacia, el transporte sanitario, las áreas de compras, los vestuarios, la cocina y la lavandería.

El hospital de Nostra Senyora de Meritxell se inauguró en 1993 y fue concebido inicialmente para dar servicio a una población de unos 60.000 habitantes, cuando actualmente Andorra ya supera los 90.000 habitantes.