Andorra y la Santa Sede prosiguen el diálogo para despenalizar el aborto

Espot y Baró se reúnen con Parolin para impulsar el trabajo

ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, se desplazaron este miércoles al Vaticano para proseguir el diálogo con la Santa Sede para la despenalización del aborto.

Según ha informado el Gobierno de Andorra este jueves en un comunicado, Espot, Baró y el embajador de Andorra en la Santa Sede, Carles Àlvarez, se reunieron con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para impulsar el trabajo acerca de dicha cuestión.

Durante la reunión, las dos delegaciones han reafirmado el compromiso compartido para continuar trabajando de forma constructiva con el objetivo de disponer en los próximos meses de una propuesta de texto legislativo.

Las dos partes han coincidido en que se trata de un asunto de una gran complejidad jurídica, institucional y social, que requiere de un desarrollo técnico cuidadoso.

En el comunicado se recoge que tanto el Gobierno de Andorra como la Santa Sede mantienen la voluntad de encontrar una solución que permita hacer compatible el mantenimiento de la estructura institucional del país y el avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

PRIMER BORRADOR DE LA LEY SOBRE LA MESA

De hecho, hace un par de semanas, en una entrevista en Diari TV, Espot explicó que el Gobierno ya dispone de un primer borrador de la ley pero era necesario seguir trabajando para encontrar un texto que "satisfaga a todo el mundo".

En dicha entrevista el jefe de Gobierno afirmó que la idea no es tener el visto bueno de la Santa Sede, pero sí, como mínimo, no encontrar una "oposición frontal", extremo con el que el ejecutivo se daría por satisfecho.