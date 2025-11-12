Andorra sigue a la espera de la decisión del Consejo de la UE sobre el acuerdo de asociación

Un instante de la reunión del pacto de Estado para el acuerdo con la UE - GOVERN ANDORRA

La reunión del pacto de Estado reconoce la importancia de la carta de Macron

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra sigue a la espera de la decisión definitiva del Consejo de la Unión Europea (UE) en relación con la naturaleza jurídica del acuerdo de asociación, según ha informado el Gobierno en un comunicado este miércoles.

La cuestión se ha tratado en una reunión de este miércoles del pacto de Estado para el acuerdo de asociación, en la que los integrantes de la delegación de partidos del pacto de Estado con representación parlamentaria han trasladado las conclusiones de la visita que hicieron esta semana en Bruselas.

Los políticos andorranos se reunieron con David McAllister y Zeljana Zovko, presidente y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, y también con la asesora principal de la Comisión Europea en las negociaciones, Clara Martínez.

Las reuniones con las instituciones europeas han permitido a los representantes andorranos trasladar "la importancia" de obtener una decisión del Consejo de la UE en relación con la naturaleza jurídica del acuerdo, así como obtener un mandato de firma para continuar la hoja de ruta hacia el referéndum.

CARTA DE MACRON

En paralelo, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha informado de la recepción de una carta del presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, que expresa la posición de Francia, que considera que el acuerdo debe tener naturaleza jurídica mixta.

Se trata de una posición que Francia ya había avanzado en otras ocasiones y contrasta con la de otros países, como España, Italia y Alemania que defiende que el acuerdo es exclusivo con la UE.

Ante la divergencia de opiniones, la presidencia danesa del Consejo de la UE tiene el rol de arbitrar e intentar acercar las distintas posiciones de los estados miembros.

NO SE CUESTIONA EL CONTENIDO DE FONDO

El secretario de Estado para las Relaciones con la UE, Landry Riba, ha señalado que Andorra "siempre se ha mostrado a disposición" para lo que necesitaran los Estados miembros, pero ha reconocido que saben dónde está el debate sobre la naturaleza jurídica del acuerdo y, sobretodo, a quien pertenece la decisión.

El Govern andorrano ha detallado que la discusión sobre la naturaleza jurídica del acuerdo afecta "únicamente" el procedimiento de ratificación y que, en ningún momento, se cuestiona el contenido de fondo del acuerdo.

Si el acuerdo fuera 'only UE', la ratificación por parte de Europa solo implicará el Parlamento Europeo, mientras que si se considera mixto también será necesaria la aprobación de los parlamentos de los estados miembros, que no podrían modificar el texto.