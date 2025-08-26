Andorra tendrá por primera vez una propuesta artística en Fira Tàrrega

El Gobierno y los organizadores han renovado el convenio de colaboración

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

Andorra tendrá por primera vez una propuesta artística en 45 edición de Fira Tàrrega, después de que se haya seleccionado a la artista Emma Riba y su obra 'Foc i Lloc' para formar parte de la programación del evento.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la participación se enmarca en la estrategia del ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para internacionalizar y profesionalizar el sector de las artes escénicas y 'Foc i Lloc' se podrá ver el sábado día 13 a las 16 horas y el domingo 14 a las 11 horas.

El ejecutivo ha destacado que será el segundo año consecutivo que el Principado está presente en Fira Tàrrega gracias a la renovación del convenio de colaboración que le permite mantener, también, presencia institucional con un estand.

La nota de prensa añade que la participación constituye una oportunidad "única" para difundir y promocionar internacionalmente las artes escénicas del país y contribuir a crear nuevos públicos y mercados para las propuestas artísticas andorranas.

En este sentido, el convenio establece que el ministerio de Cultura, entre otros compromisos, asume el pago del caché de 3.000 euros de la compañía seleccionada (Emma Riba) y a cambio, Fira Tàrrega asume las necesidades técnicas, de personal, promoción y difusión, así como las dietas de la compañía durante los días de actuación y su alojamiento.

Además, se ha negociado un descuento del 100% en la tarifa oficial del estand institucional y alojamiento gratuito para la delegación institucional del ministerio de Cultura que acudirá al evento.

ANTECEDENTES

En 2024, el Gobierno de Andorra llegó a un acuerdo con Fira Tàrrega para promover el intercambio artístico y para la presencia en el festival de propuestas escénicas procedentes de Andorra.

Fruto de dicho acuerdo, el ministerio, por primera vez, dispuso de un estand en la feria profesional, un espacio con presencia de unas cuarenta instituciones públicas, compañías, productoras privadas y espectáculos andorranos.

Fira Tàrrega es una de las ferias de exhibición, promoción y comercialización de las artes escénicas, de calle y nuevos formatos a nivel mundial y trabaja para dinamizar la creación escénica y el intercambio artístico profesional en clave nacional e internacional.