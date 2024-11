Andorra tendrá en verano una sede temporal del Museu de l'Art Prohibit de Barcelona

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario, coleccionista y propietario del Museu de l'Art Prohibit, Tatxo Benet, ha afirmado que Andorra tendrá en verano una sede temporal de este museo barcelonés, y ha añadido que estudia llevarlo también a otras ciudades.

Al cerrar el ciclo de conferencias del V Salón Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo - 'By Invitation 2024', ha dicho que su museo se mantiene con las entradas y actividades paralelas, y que él da el visto bueno a las piezas: "Me considero la única persona que puede decidir si una obra entra o no, porque tengo claro que aquí no se censura", informa en un comunicado el Círculo Ecuestre.

Este museo exhibe más de 40 obras de una colección de 300 piezas censuradas en varias partes del mundo: "El valor de cada obra no reside solo en su estética o en la fama del artista, sino en la historia de censura que tiene detrás".