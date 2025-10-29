El Banc de Cordó de Catalunya lidera el ránking europeo con más de 2.000 trasplantes en 30 años

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Cordó del Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya es el banco europeo que ha enviado más unidades de cordón para trasplantes, con 2.146 pacientes con leucemias o cánceres de sangre trasplantados en 30 años, según datos del registro Eurocord.

Para este año, el Banc se ha marcado como objetivo alcanzar las 1.500 donaciones, con 937 donaciones recibidas hasta este miércoles, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Desde el inicio de la iniciativa hace 30 años, se han podido criopreservar 18.000 donaciones al cumplir los requisitos para el trasplante, mientras que otras aportaciones se han usado para aplicaciones clínicas.

6 AUTONOMÍAS Y ANDORRA

Las madres donantes provienen de 6 comunidades autónomas (incluida Catalunya) y de Andorra, y sus aportaciones se integran en el Programa Concordia, impulsado y coordinado por el Banc de Cordó desde 2007.

El año pasado, el Banc de Cordó registró 1.262 donaciones y suministró 35 unidades para trasplante, una cifra lejana a la del "periodo de oro" hace 15 años, cuando se superaban los 10.000 cordones anuales.

Salud atribuye la disminución al declive de la natalidad, el desconocimiento, la falta de concienciación o la creencia errónea de que la donación puede comportar riesgos.