CaixaBank alcanza los 9,25 millones de clientes registrados en Bizum en 2025

Exterior del edificio corporativo de CaixaBank en Barcelona. - CAIXABANK

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado los 9,25 millones de clientes registrados en Bizum a cierre del ejercicio de 2025, un 6,7% más que en diciembre del año anterior, con lo que el banco logra una cuota de mercado superior al 30% y se sitúa como líder en España en el uso de esta solución de pagos móviles.

En el sector de los pagos móviles por Bizum, CaixaBank registró 352,2 millones de envíos en 2025, con cerca de un millón de operaciones diarias de media, a los que se suman 27,35 millones de compras online pagadas con este método, informa la entidad en un comunicado de este lunes.

Cerca del 92,5% de los clientes registrados han utilizado alguna vez la plataforma en los últimos 3 meses, lo que el banco entiende como un indicador "del alto grado de fidelización y uso recurrente del servicio".

Asimismo, CaixaBank señala que su neobanco Imagin continúa actuando como "palanca clave de crecimiento de crecimiento digital" y suma 3,5 millones de usuarios registrados en la plataforma de pagos.

2025 cerró con un total de 106.267 comercios que aceptan Bizum como medio de pago, casi un 31% más que un año antes.

SIMPLIFICACIÓN Y PAGOS INTERNACIONALES

CaixaBank ha impulsado un identificador digital de Bizum que simplifica el registro y el acceso a plataformas digitales para facilitar el comercio electrónico, asociado a la cuenta Bizum de cada cliente, que permite hacer 'login' mediante una confirmación en la app bancaria.

La entidad también ha apostado por la expansión internacional de Bizum, permitiendo enviar y recibir dinero de cuentas bancarias de Andorra (con asociaciones con Andbank, Morabank y Credit Andorrà), así como Italia y Portugal, con las soluciones Bancomat Pay y MBWay.

Bizum ha participado en 69.368 operaciones internacionales, tanto de envíos como de recepciones; en el caso de CaixaBank, sus clientes han participado en 17.759 operaciones, lo que supone una cuota del 25,6% sobre el total, estando 8 de cada 10 operaciones relacionadas con Portugal.