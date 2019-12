El Consell General de Andorra aprueba la prórroga de la congelación de los alquileres

Publicado 12/12/2019 22:25:21 CET

Rechazadas las enmiendas a la totalidad al Marco presupuestario andorrano

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell General de Andorra ha aprobado un paquete de medidas urgentes para la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos, entre las cuales se encuentra la prórroga de la congelación de los alquileres.

De este modo, todos los contratos que finalizaban el próximo 2020 no podrán incrementar el precio y los inquilinos "pueden estar tranquilos" que no les echarán, según ha defendido el presidente del grupo parlamentario de Demòcrates per Andorra, Carles Enseñat.

El texto también prevé aumentos de cuatro veces el IPC para las pensiones de jubilación, viudedad e invalidez más bajas, que estén por debajo del salario mínimo, y establece la obligación de incrementar con el IPC aquellos salarios que están por debajo de los 24.000 euros anuales.

El debate se ha alargado porque el grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata ha presentado varias reservas de enmienda para defender, entre otras cuestiones, un aumento de los salarios de entorno los 200 euros para cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea, que establecen que el salario mínimo debería ser del 60% del salario medio.

Mientras que los grupos que apoyan el Gobierno consideran que un aumento así "generaría tensiones" en las pequeñas empresas, como lo son la mayoría del tejido empresarial del país, los socialdemócratas han defendido su viabilidad y han señalado que las empresas que pagan el salario mínimo a sus trabajadores son las grandes cadenas, ha defendido el presidente del grupo, Pere López.

La Ley ha sido aprobada con los votos en contra de los consejeros de Terceravia, que consideran que desde que se aplican medidas urgentes la cuestión de la vivienda "va a peor", ha manifestado el presidente suplente, Joan Carles Camp.

La sesión ha empezado a las nueve de la mañana de este jueves y se ha dado por finalizada casi a las nueve de la noche, y el debate de la Ley de medidas urgentes en materia de arrendamientos de vivienda y para mejorar el poder adquisitivo era el último punto del orden del día.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

La sesión del Consell General de este jueves también ha debatido las enmiendas a la totalidad al Marco presupuestario de la Administración general del Estado para el mandato 2020-2023 presentadas por los dos grupos parlamentarios Socialdemócrata y de Terceravía.

Los socialdemócratas han criticado que se basa en unos ingresos y expectativas "poco realistas", por lo que a su modo de ver se tendrá que subir la presión fiscal o se recortarán servicios públicos.

"Una vez más hacen cosas para unos pocos y nunca para todo el mundo", ha manifestado el presidente del grupo parlamentario socialdemócrata, Pere López.

Por su parte, los consellers generales de Terceravia han justificado su enmienda porque se prevé un déficit acumulado de 85 millones de euros y porque "no hay reflejado ni uno de los compromisos expuestos por Xavier Espot en el debate de investidura", ha defendido su presidente, Josep Pintat.

Pintat también ha propuesto un pacto de Estado sobre el modelo económico, ya que, a su parecer, no se puede cambiar la dirección del país según quien mande: "Esta voluntad de marcar un rumbo a seguir no la hemos visto", ha concluido.