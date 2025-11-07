Creand Crèdit Andorrà recibe el premio a Mejor Banca Privada del grupo Financial Times

Yuri Bender y Laia Grau con el premio otorgado a Creand Crèdit Andorrà - FINANCIAL TIMES

El jurado ha destacado programas innovadores como el uso de la IA

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

Creand Crèdit Andorrà ha recibido por segundo año consecutivo el reconocimiento a Mejor Banca Privada en Andorra por parte del grupo Financial Times.

Según informa la entidad en un comunicado, las publicaciones financieras Professional Wealth Management (PWM) y The Banker otorgan anualmente dichos premios, que valoran el compromiso y los resultados conseguidos en innovación, servicio y liderazgo.

La directora de Banca Patrimonial de Creand, Laia Grau, ha destacado que el premio es un reconocimiento a la "dedicación y esfuerzo" de todos los trabajadores del banco, que están comprometidos con el servicio que se ofrece.

La entidad ha recibido el mismo galardón hasta ocho veces desde que en 2013 se otorgó a una entidad bancaria andorrana por primera vez, expone la nota de prensa.

El editor jefe de PMW y presidente del jurado de los premios, Yuri Bender, ha valorado las acciones que lleva a cabo el banco para dar respuesta a los intereses de los clientes, especialmente a través del uso de la inteligencia artificial.

En este sentido ha expresado que para el jurado, los aspectos más destacados de la candidatura incluyen el análisis de criterios socioeconómicos y de interés de inversión para mejorar la segmentación de los clientes y, en particular, "el uso de la IA".

Finalmente, Grau ha destacado que la incorporación de modelos predictivos de IA y 'machine learning', junto con el desarrollo de capacidades analíticas avanzadas, ayudan a "optimizar la relación con el cliente" y son muestra del compromiso con la innovación, la digitalizacióin y la especialización.