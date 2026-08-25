Decomisadas 407 botellas de alcohol por valor de 900 euros en la Farga de Moles (Lleida)

Botellas de alcohol decomisadas en la Aduana de La Farga de Moles (Lleida) - GUARDIA CIVIL

LLEIDA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria aprehendieron el pasado 13 de agosto, en el marco de un control fiscal en la Aduana de La Farga de Moles (Lleida), un total de 407 botellas de alcohol de diferentes marcas por valor de 900 euros, ha informado el instituto armado en un comunicado este martes.

Las botellas fueron halladas en el interior de un vehículo con matrícula francesa procedente de Andorra, con dos personas en su interior, cuando pretendían entrar en el territorio nacional sin declarar la citada mercancía.

Realizada una inspección más exhaustiva del vehículo, los agentes también localizan 1.500 euros y una navaja, todo ello oculto en el interior de las molduras laterales del vehículo.