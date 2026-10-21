Duch defiende la "oportunidad" de crear una Agrupación Europea entre Andorra, Occitania y Catalunya

Duch durante su intervención este miércoles. - GOVERN

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido este miércoles la "oportunidad" de crear una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) entre Andorra, Occitania y Catalunya durante las II Jornadas de Cooperación Transfronterera, informa el Govern en un comunicado este miércoles.

Duch ha coincidido con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el vicepresidente del Consejo Regional de Occitania, Kamel Chibli, y ha celebrado que las conversaciones para establecer esta AECT "continúen y avancen" entre las tres partes.

Ha subrayado que el interés del ejecutivo catalán radica en la posibilidad de "dotar la cooperación de un marco más estable y operativo" que permita coordinar esfuerzos e impulsar proyectos compartidos.

Ha aclarado que "no se trata de crear una estructura por crearla ni de sustituir los instrumentos existentes, sino de complementarlos con una herramienta adaptada a las necesidades de los territorios de alta montaña".

Ha destacado que la agrupación permitirá pasar de las prioridades compartidas en materia de desarrollo económico, patrimonio cultural, sostenibilidad ambiental, movilidad y conectividad a actuaciones concretas mediante una estructura proporcionada y orientada a resultados.