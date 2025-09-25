Espot afirma que reconocer a Palestina sin condiciones sería "contraproducente e irresponsable"

Xavier Espot durante el encuentro telemático con periodistas del Principado - EUROPA PRESS

El jefe de Gobierno de Andorra descarta romper relaciones diplomáticas con Israel

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha afirmado este jueves que un reconocimiento del Estado de Palestina sin condiciones sería "contraproducente e irresponsable".

Espot lo ha dicho desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas, y respondiendo a las preguntas de los periodistas andorranos que han participado en un encuentro telemático con el mandatario.

Espot ha reconocido que Gaza vive una "terrible situación humanitaria", pero a la vez ha insistido que no puede darse un pleno reconocimiento de Palestina cuando el territorio está gobernado por una organización terrorista que retiene a rehenes inocentes.

De la misma forma, ha descartado romper relaciones diplomáticas con Israel porque, bajo su punto de vista, no se debe recurrir a "soluciones extremas", apostando por mantener siempre --literalmente-- los puentes de diálogo.

Después que algunos partidos de la oposición calificaran el reconocimiento de "tibio", el jefe de Gobierno ha señalado que optaron por unos condicionantes que también pusieron Francia, Bélgica, Luxemburgo, San Marino, Australia, Mónaco o el Reino Unido.

Espot también ha negado que su gobierno haya recibido "presiones o amenazas" por parte de Francia para que reconocieran Palestina y ha explicado que se mantuvieron conversaciones, pero que la decisión final fue de Andorra porque coincidía con su visión de la situación.

Sobre la posibilidad de acoger refugiados palestinos, ha indicado que por ahora no ha recibido ninguna petición concreta, pero que si se diera se analizaría con "buena voluntad y sin ingenuidad", de forma equilibrada y a través de corredores humanitarios.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Espot también se ha referido al acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE), indicando que lo único que queda pendiente es conocer su naturaleza jurídica, una cuestión que confía que se resuelva en "las próximas semanas".

Será cuando conozca la naturaleza jurídica del texto que el Gobierno también decidirá si modifica la ley de tratados internacionales para posibilitar una aplicación provisional del texto, cosa que solo se contempla si el acuerdo supera el referéndum previsto.