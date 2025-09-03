El Gobierno de Andorra mejora su apoyo económico para potenciar la raza Bruna

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y portavoz del Gobierno, Guillem Casal, este miércoles - SFGA/JAVILADOT

El ejecutivo otorga 105.989,61 euros como pago retroactivo correspondiente al año agrario 2024

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Andorra ha hecho efectiva este miércoles la mejora del apoyo económico para potenciar la raza Bruna, según ha informado el ministro portavoz, Guillem Casal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Casal, que también es el titular de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, ha explicado que se han aprobado las liquidaciones en concepto de pago retroactivo de la diferencia del importe de la ayuda al fomento de prácticas ganaderas tradicionales de montaña correspondientes al año agrario 2024.

En total, el Gobierno ha otorgado 105.989,61 euros repartidos en varias explotaciones ganaderas que en los últimos meses han podido valorar su animales como vacas selectas de la raza Bruna de Andorra y por lo tanto, tenían derecho a percibir una ayuda económica mayor a la recibida inicialmente.

Teniendo en cuenta el pago aprobado este miércoles, además de la ayuda que ya habían recibido el año pasado las explotaciones con distintivo de raza Bruna, el sector recibió el año 2024 un 17% más que en 2023 por este concepto, una cifra que aumenta hasta el 30% si se compara con el importe liquidado en 2022.

La ayuda complementaria actual se da en virtud de la modificación aprobada en marzo de 2024 de los cálculos de las ayudas para fomentar las prácticas ganaderas tradicionales de montaña que entre otra mejoras, daba más valor al ganado bovino selecto de la raza Bruna.

Igualmente, también daba más valor a los terneros y terneras de 0 a 150 días para incentivar la mejora de la productividad de la cabaña ganadera bovina.

Concretamente, se incrementó la ayuda a las madres selectas de la raza Bruna de Andorra, la ayuda destinada a los machos reproductores y por ternero de entre uno y dos años selecto de la raza Bruna y la ayuda a los terneros y terneras de hasta 150 días de vida.