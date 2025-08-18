El IPC del mes de julio en Andorra se cierra al 2,2%

Las rebajas han contribuido a reducir la inflación en el mes de julio - EUROPA PRESS

Las rebajas han contribuido a rebajar el índice, que en junio era de 2,4%

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

La variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) de Andorra correspondiente al mes de julio es de 2,2%, por debajo del 2,4% con que se cerró junio.

Según ha informado el departamento de Estadística mediante un comunicado, los principales grupos que han contribuido a disminuir la inflación son 'vestido y calzado', con una bajada de tres puntos y cinco décimas, situándose al -4,2% debido, principalmente, a la reducción de los precios de la ropa por el período de rebajas.

También el grupo 'bienes y servicios varios' con una disminución de tres décimas, situándose al +3,6%, a causa principalmente de la disminución de los precios de los efectos personales respecto al mismo mes de 2024, ha ayudado a rebajar la inflación.

En cambio, el grupo 'alimentos y bebidas no alcohólicas' ha hecho aumentar la inflación al registrar un crecimiento de tres décimas, situándose al +2,1%, debido al incremento de precios de la leche, el queso y los huevos respecto al mismo mes del año anterior.

La inflación subyacente --variación del IPC sin tener en cuenta los productos energéticos y los productos frescos-- en julio de 2025 se sitúa al 2,7% (en junio fue del 3%), cinco décimas por encima del IPC registrado.

Estadística también señala que la variación mensual del IPC es de -0,5% (julio de 2024: -0,3%) y el principal grupo que contribuye a dicha variación es 'vestido y calzado', con una variación mensual del -11,1% i una repercusión de -0,65% por la disminución del precio de la ropa gracias a las rebajas.

En cambio, el grupo 'transportes', con una variación mensual de +0,8% y una repercusión de +0,11% por el incremento de precios de los carburantes y lubricantes, han hecho aumentar la variación mensual.

COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES VECINOS

Según la nota de Estadística el IPC de España del mes de julio se sitúa en el 2,7%, incrementándose cuatro décimas respecto a la variación registrada en el mes de junio debido, principalmente, al aumento de los precios de la vivienda y la electricidad.

En el caso de Francia, el IPC de julio es del 1%, manteniéndose al mismo nivel respecto a la variación registrada en junio, un comportamiento causado, principalmente, por el incremento de los precios de los servicios, debido mayoritariamente a los precios del transporte y por los incrementos de los precios de la alimentación.