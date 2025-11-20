Jordi Pujol comparecerá ante la Audiencia Nacional por vía telemática desde su domicilio

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada a la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, comparecerá el próximo lunes, 24 de noviembre, ante la Audiencia Nacional, pero lo hará por vía telemática y desde su domicilio, según ha podido saber Europa Press por fuentes judiciales.

Lo hará después de que la Audiencia Nacional ordenara celebrar una comparecencia previa al juicio que comienza el lunes, en el que se juzga a la familia Pujol Ferrusola por su fortuna en Andorra.

En esta comparecencia previa, fijada a las 10.00 horas, el tribunal cita a Jordi Pujol y a los médicos forenses --que también podrán comparecer por videoconferencia-- para que se ratifiquen en su informe, en el que reflejaron que el expresidente no está en condiciones de declarar en el juicio.

En las conclusiones de este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los forenses afirman que Pujol presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)" asociado a un deterioro cognitivo moderado, siendo este irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz.

Por todo ello, los forenses concluyen que el expresidente "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un Juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera auto suficiente".

HOSPITALIZADO

Jordi Pujol permanece hospitalizado por una neumonía desde el pasado domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona, donde se espera que reciba el alta este viernes.

Así lo ha avanzado este jueves su médico personal, el doctor Jaume Padrós, dada su evolución "favorable".

"Si no hay ningún impedimento esperamos que mañana ya pueda ser dado de alta y pueda ir a su domicilio para continuar el tratamiento y hacer la convalecencia adecuada", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.