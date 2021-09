El Mercat de les Flors abrirá la temporada con dos piezas de Marina Mascarell

Contará también con obras de Jan Martens, Sasha Waltz y David Wampach

El Mercat de les Flors abrirá la temporada 2021-2022 con dos piezas de Marina Mascarell, artista asociada de las últimas temporadas: 'Orthopedica corporation' y 'Dog Bird', que se podrán ver, respectivamente, del 30 de septiembre al 3 de octubre y el 2 y el 3 de octubre.

Bajo el lema 'Ara posem cara al Mercat', la temporada estará marcada por la voluntad de presentar caras nuevas y descubrir al público lo que se está "cociendo" en la comunidad artística más cercana, ha explicado la directora del teatro, Àngels Margarit, en rueda de prensa este jueves.

La compañía Guy Nader María Campos, artistas residentes también en las últimas temporadas, presentarán 'Made of Space' en octubre, una pieza creada en el marco del programa Cèl·lula, que busca posibilitar que compañías locales lleven a cabo piezas de medio y gran formato.

Asimismo, a partir de esta temporada y hasta 2023, el Mercat empieza la colaboración con las coreógrafas Núria Guiu y Aïna Alegre como artistas residentes, en un proceso de "escucha, apoyo y visibilización", en palabras de Margarit.

Así, Guiu presentará dos de sus últimos trabajos --'Likes' y 'Spiritual Boyfriends'--, así como su nueva creación en coproducción con el Mercat, 'Cyberexorcisme', y Alegre presentará 'R-a-u-x-a' y recuperará 'La nuit, nous autres'.

Humanhood será la compañía asociada esta temporada al Mercat, que recuperará de estos creadores la pieza 'Zero' y presentará su nueva creación 'Infinit' en enero y abril, respectivamente.

DANZA Y MÚSICA

La temporada contará con un ciclo centrado en la relación entre danza y música a través de piezas en las que un músico y un bailarín "comparten la creatividad" en escena, con dúos como Janet Novás y Mercedes Peón, Sònia Sánchez con Agustí Fernández, Manel Salas con Núria Andorra, y Emma Villavecchia con Maurici Villavecchia.

La primera propuesta en esta línea será la colaboración de Cesc Gelabert con el pianista Pedja Muzijevic en una producción de la Baryshnikov Foundation, 'Framing time', que se podrá ver del 8 al 10 de octubre.

Se programarán piezas además que parten de la música como inicio y sentido de la obra, como la nueva creación de la compañía alemana Sasha Waltz, 'In C', ideada a partir de la composición homónima de Terry Riley, que es considerada una de las primeras piezas minimalistas de la historia, y se podrá ver del 7 al 9 de abril.

También en este sentido se enmarca la pieza del belga Jan Martens 'Elisabeth gest her way', un "retrato" en el que el cuerpo interpreta la música de la clavicembalista Elisabeth Chojnacka.

La música en directo también estará presente con la pieza 'Loxa', de la flamenca Leonor Leal, que rinde homenaje al poeta Juan de Loxa.

INTERNACIONAL

Otros de los artistas internacionales destacados de la temporada son el coreógrafo francés David Wampach, que presentará en marzo las piezas 'Berezina' y 'Endo', y el belga Alexander Vantournhout, que participará en el ciclo Circ d'ara mateix con la obra 'Through the Grapevine'.

Además de 'Elisabeth gest her way', Martens presentará también la obra 'Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones', su primera creación para gran escenario, estrenada en el Festival de Aviñón (Francia) en julio de 2021, que cuenta con 17 intérpretes de entre 16 y 69 años.

El Mercat tendrá en esta temporada una única constelación: recupera a finales de noviembre y principios de diciembre la constelación alrededor de la coreógrafa Deborah Hay (1941), pospuesta en dos ocasiones, con dos piezas interpretadas por la compañía sueca Cullberg y dos otras a cargo de la misma Hay.