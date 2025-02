El ministro de Finanzas de Andorra pide crear empleo "más cualitativo y con valor añadido"

Ramon Lladós destaca que se destinarán 22 millones a la digitalización

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Finanzas de Andorra, Ramon Lladós, considera que el país debe apostar por crear puestos de trabajo "más cualitativos y que aporten valor añadido" y que tengan un alto componente de productividad.

Lladós lo ha dicho durante la intervención que ha hecho en el desayuno-coloquio 'Perspectivas financieras del Principado' que ha organizado la patronal Empresa Familiar Andorrana (EFA), según ha informado la entidad en un comunicado este jueves.

El ministro ha destacado que el país está creciendo, con un PIB que se sitúa entre el 2% y el 2,3% anual, si bien ha alertado que la renta per capita no aumenta, ya que el PIB per capita "está plano".

Durante el encuentro también se ha puesto sobre la mesa la necesidad que tiene Andorra de diversificar su economía, un reto que, según Lladós, pasa por valorar, entre otras, las iniciativas del tejido empresarial.

Lladós ha citado cuatro factores clave para favorece la diversificación económica: un modelo basado en la seguridad, la educación y la salud, el bajo endeudamiento del Estado, el acuerdo de asociación y la fortaleza del tejido empresarial que "siempre ha sabido identificar las oportunidades".

DIGITALIZACIÓN

El responsable de Finanzas del Gobierno ha añadido que otro de los retos pasa por la digitalización, que en el presupuesto de 2025 cuenta con 22 millones de euros, 5 más que en el ejercicio anterior, destinados a mejorar la Administración en éste ámbito y también para ayudar a las empresas a desarrollarse en el entorno digital.

Por otro lado, ha destacado que las prioridades del Ejecutivo se centran en la salud, la educación y el territorio, en el sentido de seguir invirtiendo en infraestructuras "sin endeudar el país", a la vez que se mantiene una baja fiscalidad.

En este sentido ha subrayado que el Principado tiene un marco fiscal "homologable, atractivo y estable" y ha concluido su intervención nombrando el envejecimiento de la población como otro reto de futuro.

Finalmente, el presidente de la EFA, Daniel Armengol, ha destacado que la soberanía de un país "empieza por su solvencia" y ha celebrado que desde 2012, con la puesta en marcha del nuevo modelo fiscal, se ha observado una estabilización del nivel de endeudamiento y una dinámica más equilibrada entre el gasto y los ingresos.